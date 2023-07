«Estábamos todos hartos»: Zayn Malik habla de su salida de One Direction

Zayn Malik ha vuelto a conceder una entrevista después de seis años de absoluto silencio para la prensa. Uno de los motivos que le ha llevado a ello es el estreno de una nueva canción suya el próximo 21 de julio que se titulará Love Like This, pero también ha hablado de otros temas como su salida de One Direction.

La charla ha tenido lugar en el podcast Call Her Daddy, presentado por Alexandra Cooper. Hacía muchos años que no se sabía mucho de la vida del británico, que había decidido volverse una persona más privada. La ilusión de los fans es enorme ya que van a poder por fin ver una parte más personal del artista.

Como no podía ser de otra manera, la presentadora ha querido saber por qué el cantante ha querido volver de nuevo a conceder entrevistas. “Me tomé el tiempo que necesitaba para no tener que hacer entrevistas y exponerme demasiado a la prensa porque siento que estábamos muy sobreexpuestos en la banda. Lleva un poco de tiempo progresar naturalmente como ser humano y dar algo más que sea interesante que tengas que decir”, ha declarado.

Uno de los temas que más se esperaba que tocara en el podcast obviamente era el de sus años en One Direction y el momento en el que decidió abandonar la banda. Ha explicado que hubo muchos buenos momentos que realmente fueron un “subidón”, pero que distan mucho que como fueron los momentos finales. “Habíamos estado juntos todos los días durante cinco años y estábamos todos hartos, si te soy completamente sincero. Ahora lo recuerdo con mucho más cariño del como lo habría hecho cuando me fui”, ha desvelado. Todo se recuerda con más cariño visto a través de la nostalgia.

Además, ha comentado otro de los motivos que le llevaron a abandonar el grupo. “Si te soy sincero, de manera egoísta, quería ser el primero en grabar mi propio disco. Yo estaba como, ‘Voy a precipitarme en este sentido por primera vez’. Soy un tipo pasivo, pero cuando se trata de mi música y mi negocio, me lo tomo en serio y soy competitivo. Así que quería ser el primero en hacer lo mío”, se ha sincerado.

Con los ojos puestos en el futuro, ha revelado que también se ha decidido volver a exponerse a las entrevistas por su hija. La niña nació en 2020 y ha explicado que le gustaría que en próximos años pudiera ver estos vídeos. “Me daba mucha ansiedad tener una conversación así en este tipo de entorno, y quiero que ella pueda mirarme y decir: ‘Oye, mi padre está haciendo esto. Él es el mejor’”, ha dejado saber. Un gesto de lo más bonito por parte de Zayn Malik.