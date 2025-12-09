Ya no te acuerdas del romance que mantuvo Edurne con un compañero de ‘Operación Triunfo’

Edurne es conocida por todos gracias a su paso por el mundo de la música, además de ser juez histórica de Got Talent España. Esa misma función, la de jurado, la cumple desde hace pocos meses en La Voz, programa por el que ha fichado saltando desde Telecinco a Antena 3, un movimiento que en su momento fue muy sonado, ya que se trataba de un fichaje comparable al de grandes futbolistas que han cambiado Real Madrid por Barcelona o viceversa. Aunque ahora mismo tiene una vida familiar que todos conocemos junto a David de Gea, su pareja, antes del futbolista hubo otro hombre que ocupó su corazón, aunque lo ocultó durante tiempo.

En 2005, la cuarta edición de Operación Triunfo marcó un hito al emitirse en Telecinco, con Jesús Vázquez al frente en lugar de Carlos Lozano. Fue allí donde surgió Fran Dieli, un cantante de orquestas que conquistó al público y se alzó como 5º finalista. Junto a talentos como Soraya Arnelas, Edurne y el ganador Sergio Rivero, Dieli demostró su versatilidad vocal, abriendo puertas a una carrera diversa.

Su salto al teatro musical fue inmediato y rotundo. Participó en producciones emblemáticas como Jesucristo Superstar y Cyrano de Bergerac donde su carisma escénico lo consolidó como un intérprete completo. Estos roles le permitieron explorar géneros variados, ganándose el respeto de la profesión.

La relación de Edurne con Fran Dieli

Pero la vida personal de Fran también dio de qué hablar. Tras salir de la academia, confirmó un romance con Edurne, su compañera de concurso. La relación, que floreció fuera de las cámaras, duró hasta 2007, cuando llegó la ruptura, que parece que no fue amistosa. Aunque la madrileña nunca lo ha confirmado, siempre se ha creído que canalizó el desamor en su canción Aquí se terminó, del álbum Ilusión, una letra en la que podría hablar de esa relación fallida tras dos años.

Fran Dieli no ha tenido la misma carrera que su ex, aunque también tuvo grandes momentos en televisión tras su paso por la famosa academia. Formó parte de la banda Los SuperSingles, junto a exconcursantes como Anabel Dueñas, Mercedes Durán y Jon Allende. El grupo animaba los fines de semana en el programa ¡Qué tiempo tan feliz!, el programa presentado por María Teresa Campos.

Años después, en la sexta edición de Tu cara me suena, Fran regresó con fuerza. Se coronó como tercer finalista, recordando el motivo de su gran puesto en OT 2005. Aunque sin tanto éxito como otros triunfitos, Dieli ha ido publicando canciones como Road to Andaloser (2017), No necesito tanto, en 2021, y el reciente Quema, en 2024.

Hoy, con más de 10.000 seguidores en Instagram, Fran se presenta como un «cantante semi jubilado y viajero», compartiendo escapadas a paraísos exóticos, aunque sin olvidarse de su pasado musical, aunque ya no se dedica a tiempo completo a ello.