Tras su aparición en ‘Café con aroma de mujer’, una de las series más exitosas del momento en Netflix, William Levy se ha convertido en uno de los actores del momento, conquistando a millones de mujeres de todo el mundo.

Recientemente, se han hecho muy fuertes los rumores sobre un posible romance entre el actor y su compañera, la actriz española Alicia Sanz. Unos rumores que han llegado a un punto en el que él mismo ha decidido poner los puntos sobre las íes y desmentir estas especulaciones.

Todo comenzó después de que saliera a la luz que el actor William Levy y la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, habían decidido poner fin a su relación. Un comunicado tras el cual, aumentaron los rumores de una posible relación entre el cubano y Alicia Sanz.

Cabe recordar que ambos actores coincidieron en Killing Sarai (En brazos de un asesino), película que se estrenó en el año 2018. Y tales han sido los rumores, que el actor ha roto su silencio y ha mandado un comunicado a la periodista Tanya Charry para que lo leyera en programa El Gordo y la Flaca.

Who’s watching #southbeachlove @hallmarkchannel btw I’m cooking some good stuff while watching the movie. I’ll show you after 😎😜

— William Levy (@willylevy29) October 10, 2021