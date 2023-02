Whitney Houston: se confirma la fecha de su nuevo disco póstumo, con 6 canciones inéditas

El legado musical de Whitney Houston sigue viviendo por mucho que pasen los años. La icónica estrella falleció el pasado mes de febrero de 2012 y aunque el mundo entero lloro su partida, su música sigue más viva que nunca. De hecho, hace tan solo unos meses salió a la luz el biopic I wanna dance with somebody y, muy pronto, ocurrirá lo mismo con un álbum póstumo de la artista.

Presentado bajo el título de I go to the rock, la familia de la cantante informó en el programa de Good Morning America que este nuevo proyecto contendrá en su tracklist canciones completamente inéditas de Houston. Al parecer, el público tendrá la oportunidad de escuchar temas gospel entre los que se incluye Testimony, el sencillo que sirve como tarjeta de presentación de este LP.

EXCLUSIVE: Get a sneak peek of never-before-released Whitney Houston music! 🎶 The gospel album, “I Go to the Rock,” will be released March 24. pic.twitter.com/DcdvYrJA6o — Good Morning America (@GMA) February 9, 2023

La música de Whitney Houston seguirá conquistando al público generación tras generación, eso es un hecho. Pues, tal es el furor de los fans por recordar a la gran leyenda de la música que incluso, hace a penas 2 meses, se puso a la venta la banda sonora del biopic I wanna dance with somebody.

Un trabajo que destacó por incluir algunos remixes de sus mayores éxitos y una versión nunca antes escuchada de Don’t Cry de CeCe Winans, titulada Don’t Cry For Me. I wanna dance with somebody es un proyecto audiovisual que destaca por mostrar la trayectoria musical de Whitney Houston.

Pero, también hace mención a los problemas que atravesó y que acabaron con su vida hace ya 11 años. Una estela musical que sigue presente con nosotros y que dará un paso más allá el próximo 24 de marzo, fecha en la que se publicará el álbum póstumo de la cantante.