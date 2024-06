‘De viernes’ recibe esta noche al hombre que ha puesto de moda el ‘bidente’

De viernes vuelve esta noche a centrarse en la actualidad del corazón con una batería de invitados con los que pretende seguir recortando diferencias con Tu cara me suena en audiencias. Dos personas muy vinculadas a dos de las sagas familiares más conocidas de España se sientan en el plató de Telecinco.

El primer invitado de la noche será el gran protagonista de la edición de Supervivientes 2024 desde el primer programa. El hijo de Bárbara Rey llegó al reality de supervivencia después de dar varias entrevistas criticando a su madre de forma muy dura, algo que ha mantenido con el paso de los meses.

En su llegada a Honduras las críticas a su madre no pararon, algo que tras ser expulsado disciplinariamente ha seguido. Ángel Cristo Jr. contestará a su hermana Sofía y a su madre, que han comenzado a hablar tras regresar del programa y han anunciado querellas por todo lo que se está diciendo sobre ellas.

¡Ángel Cristo estará en plató para hacer frente a todas las críticas! 🪩 #DeViernes

📺 A las 22:00 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta pic.twitter.com/yW94pWACoP — De viernes (@deviernestv) June 5, 2024

El hombre que ha convertido su bidente -su palo largo con dos dientes- y de la bandana en honor a su padre su marca, se sienta en el plató para contestar a todos. Kike Calleja, Alessandro Lecquio y muchos otros colaboradores que han cargado en los últimos días contra ellos.

Dulce también será invitada de De viernes

La que fuera niñera y colaboradora de Isabel Pantoja durante años se sienta ante las cámaras para contar la mala situación que está viviendo desde hace años. Desde que salió de Cantora por la puerta de atrás y se pudo del lado de Isa Pantoja, su relación con la tonadillera saltó por los aires.

Su vida es un infierno desde hace años y desde entonces no levanta cabeza, una situación que la ha sumido en un pozo del que no ha conseguido salir. Tal y como contó en una exclusiva en la revista Lecturas, sufre «una depresión crónica desde que viví en Marbella con Isabel Pantoja».

Los problemas de la ex niñera no acaban ahí: «Tengo hernias de disco en las cervicales, dorsales y lumbares, tengo costillas rotas y fibromialgia. Tengo muchísima ansiedad. Me gustaría irme con mi madre». Según ella, el problema que le ha llevado a esta situación es haberse «entregado en cuerpo y alma a los demás» durante los 30 años que trabajó para la cantante y sus hijos por apenas 30.000 pesetas de sueldo.