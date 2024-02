‘De viernes’ vivirá su entrevista más dura con su invitado de hoy: «Me intenté matar»

De viernes vuelve esta noche con una nueva tanda de invitados después de las visitas de Gabriela Guillén, Jacobo y Gabriela Ostos. Para hoy, el programa recibirá a una estrella que triunfó en la primera década de los años 2000 como fue Yurena, además del regreso de Julián Contreras.

Primero fue Tamara -recibiendo el apellido de ‘la mala’ por parte del público y medios del corazón para evitar confusiones con la cantante de boleros- más tarde cambió a Ámbar y desde hace años se hace llamar Yurena. Todos estos nombres nos llevan a Tamara Seisdedos, que se convirtió en estrella gracias a sus polémicas con Leonardo Dantés, Toni Genil o Paco Porras, entre otros.

Fue una estrella en los 90 y probó en sus carnes lo duro que puede llegar a ser la fama 😔 Este viernes, a las 22:00 horas, entrevistamos a la gran @Yurena_ en #DeViernes ⭐️🌃 https://t.co/AAswq3949v pic.twitter.com/QEOLSQGxCc — De viernes (@deviernestv) February 7, 2024

Su fama llegó al máximo gracias a programas como Crónicas Marcianas, donde era protagonista junto a Loly Álvarez de sonadas discusiones por la supuesta utilización de su voz en canciones como el mítico No cambié. Más adelante tendría problemas legales por su nombres, lo que le obligó a cambiar varias veces de apodo artístico.

Esta entrevista en Telecinco llega solo unas semanas después de que Netflix haya anunciado que ha comenzado a grabar Superstar, la serie basada en su vida. El reparto lo completan Ingrid García-Jonsson (Yurena), Natalia de Molina (Loly Álvarez), Secun de la Rosa (Leonardo Dantés), Pepón Nieto (Tony Genil), Carlos Areces (Paco Porras), Julián Villagrán (Arlequín) y Rocío Ibáñez (Margarita Seisdedos).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix España (@netflixes)

«Me aislé para proteger mi voz. Para poder ser cantante. Solo para conseguir un sueño que me ha costado muy caro», contará a Santi Acosta sobre su desaparición mediática en los últimos años.

De sus años de mayor éxito no tiene grandes recuerdos pese a todo: «Me dieron muchos palos y me engañaron muchas veces». La invitada de De viernes denunciará los abusos que sufrió: «Lo mismo que en EE. UU. Se ha hablado mucho de, Me Too, pues yo lo viví y me intenté matar».

Julián Contreras Jr. regresa a De Viernes con un cara a cara con Ángela Portero

El hijo de Carmina Ordoñez regresa con ganas de volver a hablar después de una complicada primera visita en la que tuvo un fuerte encontronazo con la periodista. Llega dispuesto a saldar cuentas y dar su versión sobre su vida y zanjar los temas que quedaron por tratar.

El hermano por parte de madre de Francisco y Cayetano Rivera volvió a la actualidad tras confesar en una entrevista en la revista SEMANA que tenía problemas para pagar su casa. «No soy la única persona que no puede pagar el alquiler y me siento mal por estar en esta situación», reconocía en la revista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julián Contreras Jr. (@j_contrerasjr)

La propietaria del inmueble también apareció en los medios, esta vez para contar una versión muy distinta a la ofrecida por el invitado de De viernes. Según la afectada, desde el comienzo de la pandemia dejaron de pagar los 800 euros mensuales, por lo que en aquellos complicados momentos tuvieron «manga ancha» y lo rebajaron a 400 euros, pero ni Julián ni su padre cumplieron con su palabra, dejando de abonar la totalidad del alquiler.

Todos estos temas serán los que se puedan ver esta noche en una nueva edición del programa de Bea Archidona y Santi Acosta a partir de las 22:00 horas en Telecinco.