‘De Viernes’ confirma su invitado bomba: «Hay dos personas que no se deberían perder mi entrevista»

De Viernes se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Cada semana, Santi Acosta y Beatriz Archidona, junto al resto del equipo, logran dejarnos sin palabras no solamente con las exclusivas que comparten, sino también por los invitados que pasan por el plató.

El pasado viernes 24 de mayo, pudimos disfrutar de un nuevo programa de De Viernes. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Jorge Javier Vázquez, uno de los presentadores más reconocidos del país, pasó a ser entrevistado por varios compañeros. De esta forma, hizo balance de su vida a nivel personal, pero también profesional.

Por si fuera poco, fuimos testigos de cómo Santi Acosta y Beatriz Archidona daban la bienvenida no solamente a Alba Muñoz, ex pareja de Antonio Tejado, sino también a Ana Illas. Recordemos que ambas se han convertido en protagonistas de la actualidad, precisamente por la puesta en libertad del sobrino de María del Monte y la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo Jr, respectivamente.

Entrevistamos a Ana Illas, pareja de Ángel Cristo: “Ángel tiene un trauma, firmó un convenio que su madre le empujó a firmar” 🪩 #DeViernes #SVGala12

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/HKfnnwPjZ3 — De viernes (@deviernestv) May 24, 2024

El invitado bomba de De Viernes para hoy lanza una advertencia

Como cada semana, el equipo del programa que se emite los viernes hace un grandísimo esfuerzo para dejar sin palabras a los espectadores y, sobre todo, superarse. En todos los sentidos. Por lo tanto, ha llegado el momento de recibir en plató a uno de los personajes públicos que más está dando de qué hablar en nuestro país.

Estamos hablando, cómo no, de Ángel Cristo Jr. Hace unos cuantos días, la organización de Supervivientes 2024 tomó la firme decisión de expulsarle disciplinariamente. Y todo tras haber dado el paso de desaparecer durante horas, saltándose todos los límites impuestos por el equipo del reality.

Desde que llegó a España, todo el mundo ha querido saber su versión de los hechos. Y no solamente eso, sino que ha provocado que su madre, Bárbara Rey, estallase como nunca. ¿El motivo? Confesó que la mítica bandana roja que ha llevado durante su participación en Supervivientes 2024 era un claro homenaje a su padre, el domador Ángel Cristo.

La madre de Sofía Cristo no tardó en reaccionar a sus declaraciones: «Hacer apología de un maltratador dice mucho de él». Por lo tanto, Ángel Cristo Jr ha decidido volver al plató de De Viernes tras su aventura en Supervivientes 2024 para aclarar muchas cuestiones. Tanto es así que ha querido dirigirse tanto a su madre como a su hermana: «Hay dos personas que no se deberían perder mi entrevista, que son mi madre y mi hermana». No te pierdas el nuevo programa de De Viernes esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.