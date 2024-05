Ángel Cristo Jr, entre lágrimas en el plató de ‘Supervivientes 2024’: «No pensé en las consecuencias»

Hace tan solo unos días, Ángel Cristo Jr fue expulsado de forma disciplinaria por infringir las normas de Supervivientes 2024. Y todo por haberse saltado el perímetro de seguridad durante varias horas. Tras la decisión de la organización de poner punto y final a su aventura, el hijo de Bárbara Rey se sentó en el plató del debate, presentado por Sandra Barneda.

Entre otras cuestiones, Ángel Cristo Jr desveló la verdadera historia tras la bandana roja que ha llevado puesta durante gran parte del concurso: «Es la primera que me hice en la isla, que la gente pensó que era por Rambo pero en realidad era por mi padre». Tras pisar el plató, el ex concursante de Supervivientes 2024 aseguró que «nunca pensó en las consecuencias» de saltarse el perímetro de seguridad.

Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra manera, aprovechó para pedir perdón públicamente: «Me arrepiento de las últimas palabras que dije. No puedo justificarlas, solo puedo pedir disculpas y perdón a la gente que pude ofender. En ese momento me expresé mal», reconoció.

Ángel Cristo: «Yo no soy machista, yo me he criado toda la vida con mujeres y me han enseñado a valorarlas» 🏝 #ConexiónHonduras12

Tras recordar las imágenes de su durísimo enfrentamiento con Aurah Ruiz por el que decidió saltarse las normas, el ex concursante de Supervivientes 2024 quiso dejar algo claro: «No voy a justificar la frase que dije, solo quiero pedir disculpas. Yo consideraba a Aurah una buena amiga, en ese momento no entendí por qué me atacó».

Y añadió: «Elegí unas palabras que no eran las adecuadas, generalicé, pero fue porque he vivido un año muy duro. No sé por qué lo dije, pero no lo intento justificar (…) Me equivoqué. Aurah no sabe lo que es por un error no poder ver a tu hija y decirme eso… En ese momento exploté. Me llevó a un límite que yo jamás pensé que podía llegar». Respecto a Aurah, a la que admiraba y llegó a ser su amiga en Honduras, no entendió su cambio de actitud: «No sé por qué esa semana me buscó varias veces».

Ángel Cristo se sincera sobre su desaparición en Supervivientes 2024

Tras explicar lo ocurrido con su compañera de equipo, el hijo de Bárbara Rey vio las imágenes de su histórica desaparición y de todo lo que se vivió en los Cayos Cochinos durante esas horas. Además, se sinceró sobre lo que le propició a dar ese paso: «Aurah dijo lo que dijo, pero también dijo que yo merecía ver a mi hija solo esas 30 horas al mes. Yo sé lo que he vivido».

Además, añadió algo más: «Cuando yo era un niño y mi madre me echaba de casa o discutía conmigo, yo me escapaba y, a veces, he estado noches enteras fuera durmiendo en un bosque en una encina. En ese momento, yo no pensé en irme y no volver, pero me encontré en una situación en la que no paraba de caminar».

“Puse mi vida en peligro y también la seguridad de las personas que me estaban buscando”, continuó diciendo Ángel Cristo Jr, mientras dejaba claro que su huida no fue algo premeditado: «No pensé en las consecuencias de marcharme. Todo lo que he hecho en el concurso ha sido de una forma natural, con mis aciertos y mis equivocaciones. Yo no me quería ir, quería alejarme de la playa, necesitaba silencio. Me encontré caminando y no sabía cómo volver, seguí en la dirección en la que pensaba que podía encontrar otra orilla».

Ángel Cristo Jr pide perdón al equipo de Supervivientes 2024

Entre lágrimas, tras ver su paso por el reality de Telecinco, Ángel Cristo Jr no pudo evitar lanzar un emotivo mensaje: «Me gustaría perdón al equipo, a las personas que no salen en las imágenes por haberles preocupado, sé que ellos me han cogido cariño y yo a ellos, a pesar de que no podían hablar con nosotros».

«Sé que cuando me escapé lo pasaron realmente mal. Hay un equipo humano maravilloso, a pesar de que hayan pasado cosas que no se puedan entender, quiero que sepa la gente que este programa merece la pena», añadió. Por si fuera poco, aprovechó para incidir en lo mal que lo hizo pasar a todo el equipo por su desaparición: «En ese momento yo no lo pensé, les pido perdón de corazón. Ha sido precioso haber estado en este concurso».