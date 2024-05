Aurah Ruiz y Ángel Cristo Jr: la discusión que propició la histórica huida del concursante de ‘Supervivientes 2024’

El pasado martes 21 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Tierra de nadie presentada por Carlos Sobera. De esta forma, pudimos conocer lo que había ocurrido con Ángel Cristo Jr puesto que, tras su Puente de la Concordia con Aurah Ruiz, tuvo una fortísima discusión con ella por la que optó por desaparecer durante horas.

Una vez en Playa Condena, los concursantes tenían que repartir el azúcar que les tocaba a cada uno. La canaria se dio cuenta que una pequeña parte se cayó al suelo, lo que generó un conflicto con Ángel Cristo Jr. «Podéis recoger los granitos de la arena», espetó el hijo de Bárbara Rey, por lo que Aurah no tardó en responder: «A mí me respetas».

«¿Igual que me respetaste tú al llamarme desequilibrado? Juegas con la mente de la gente, quedaste como lo que eres», aseguró Ángel Cristo Jr. Lejos de que todo quede ahí, aprovechó para dejar claro su descontento con su compañera tras haber nombrado a su hija en el ‘Puente de la Discordia’.

«Y tú has jurado por tu hija, vergüenza debería de darte. Ahora me cuadra que hayas visto a tu hija en un año 30 veces», aseguró Aurah Ruiz. Unas palabras que hicieron estallar, como nunca antes, a Ángel Cristo Jr: «Eres una pobre desgraciada, no vuelvas a hablar de mi familia nunca más. No tienes ni idea. Eres una indigente mental».

Fue entonces cuando el hijo de Bárbara Rey hizo un desafortunado comentario sobre las mujeres que hizo que Arkano le llamase la atención. La tensión en Playa Condena iba aumentando por momentos, sobre todo cuando Ángel Cristo le hizo saber que su vida «era de verdad» y que lo único que ha hecho ella ha sido «vender tu vida y tu relación». Y añadió: «Eres gentuza, de lo peor que hay».

Aurah Ruiz pide perdón por sus palabras a Ángel Cristo Jr

La canaria, tras escuchar el vídeo sobre lo ocurrido en Playa Condena, no ha dudado en pedir disculpas: «Me acabo de oír y me doy vergüenza». De esta forma, reconoció que había actuado muy mal: «No debería haber dicho nada». Por su parte, Carlos Sobera ha recalcado que no es admisible que, en una discusión, se utilice a familiares para hacer daño a otro compañero: «No se puede hacer eso».

Ante este comentario, Aurah Ruiz trató de justificarse: «Se llama acción reacción». El presentador no tardó en rebatirle: «Se llama educación». Acto seguido, añadió algo más: «Los dos habéis sobrepasado los límites». Es por eso que la canaria fue sancionada por la organización con una nominación directa el próximo jueves si logra salvarse de la expulsión. ¡Es evidente que hay cosas que no se pueden permitir!