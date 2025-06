Muere Manolo Zarzo, actor de ‘Servir y proteger’ y ‘Compañeros’, a los 93 años

El mundo de la interpretación está de luto. Manuel Zarzo, conocido de manera artística como Manolo Zarzo, ha fallecido esta noche en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón a los 93 años. Una noticia que la Unión de Actores y Actrices ha confirmado a través de sus redes sociales, donde han querido compartir un mensaje de despedida dedicado a su compañero y amigo. Aunque no ha trascendido la causa de la muerte, sí que debemos tener en cuenta que Manolo Zarzo tenía una salud delicada desde hace meses. De hecho, en mayo del pasado año, el actor se sometió a una operación de corazón, donde le colocaron un marcapasos. A pesar de este bache, él siempre mostró una gran vitalidad y, sobre todo, unas enormes ganas de disfrutar de la vida. Algo que se ha visto truncado en las últimas horas, con su fallecimiento.

El cuerpo sin vida del actor descansa en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Aun así, tal y como han podido saber los compañeros de EFE, la familia de Manolo Zarzo no ha dudado un solo segundo en expresar su deseo de poder despedirle en la «más estricta intimidad». Por lo tanto, solamente quieren estar acompañados del círculo más cercano del actor. Algo verdaderamente comprensible. A pesar de todo, esta decisión no resta a que cada vez sean más las muestras de cariño hacia Zarzo, así como de admiración y tristeza por su pérdida. Un claro ejemplo lo encontramos en la Unión de Actores y Actrices, que no han dudado en compartir el siguiente mensaje a través de X (antes conocido como Twitter): «Fallece Manolo Zarzo a los 93 años, el actor nos deja un amplio legado teatral y cinematográfico. Desde la Unión nuestro más sentido pésame para los familiares y amigos/as del actor. Descansa en paz».

La trayectoria de Manolo Zarzo

Nacido el 26 de abril de 1932 en la capital de España, desde muy temprana edad comenzó a interesarse por el mundo de la interpretación. De hecho, formaba pareja con su hermana Josefa, dándose a conocer como ‘Los hermanos Zarzo’. Poco a poco, fue desarrollando una impresionante carrera tanto en el cine, como en el teatro y la televisión.

Su debut en la gran pantalla llegó cuando tenía 19 años y, desde entonces, ha participado en más de 170 largometrajes. Entre ellos, Los santos inocentes, Los golfos de Carlos Saura o, incluso, La Colmena. En televisión, se convirtió en uno de los rostros conocidos por formar parte del elenco de Cuéntame cómo pasó, Aquí no hay quien viva, Servir y proteger, o Compañeros, entre otros.

En lo personal, Manuel Zarzo contrajo matrimonio hasta en dos ocasiones y tuvo un total de cinco hijos. Además, también destacó por tener un romance adolescente con la también actriz Lina Morgan. Sea como sea, estamos ante uno de los actores más sorprendentes y espectaculares de la última década. Descanse en paz.