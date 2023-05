Vicco publica ‘Todo me da igual’, su esperado nuevo single

No es ningún secreto que Vicco se ha convertido en una de las artistas españolas que más está dando de qué hablar. Su 2023 no pudo empezar mejor. Y todo por su participación en Benidorm Fest, donde llegó a la final con su canción, Nochentera, que ya se ha convertido en todo un éxito. ¡Ha logrado nada más y nada menos que dos discos de platino!

Por lo tanto, y a pesar de todo lo que está consiguiendo, Vicco quiere seguir superándose en todos los sentidos. Hace tan solo unas semanas, la artista sorprendió con el lanzamiento de un nuevo tema, que lleva por título Me muero x ti. Lejos de que todo quede ahí, ha llegado el momento de disfrutar de otra canción.

En esta ocasión, se llama Todo me da igual. Una vez más, Kickbombo se encarga de la producción de este tema, al igual que ocurrió hace meses con Nochentera pero, también, con Tracción, de Rakky Ripper, para Benidorm Fest. Es evidente que Vicco y Kickbombo hacen una combinación absolutamente espectacular. ¡Esta unión es sinónimo de éxito!

YA DISPONIBLE TODO ME DA IGUAL 💥💥✨✨ https://t.co/FhWzN0ySWn pic.twitter.com/vwf4tM3eGj

— V I C C O (@vicco_music) May 4, 2023