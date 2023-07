Vicco anuncia las fechas de su ‘Giraentera Tour’ por España

Desde que acabara el Benidorm Fest, Vicco se ha vuelto una artista imprescindible para el panorama musical español. Tanto que no ha podido parar quieta y no ha parado de visitar lugares para interpretar tanto Nochentera como sus demás canciones.

El éxito de su candidatura para el festival le ha valido hasta cuatro discos de platino y no hay rincón de España en el que no haya sonado esta canción. Además, acumula más de 60 millones de reproducciones en Spotify. No es extraño entonces que siga rindiendo honores al título del tema.

Aquí tenéis el cartelazo de LA GIRAENTERA😍😍😍🎆🎆🎆🫶🏼🫶🏼🫶🏼 pic.twitter.com/vegFCyHZ3k — V I C C O (@vicco_music) July 5, 2023

Haciendo un juego de palabras con Nochentera, ha anunciado el nombre oficial de su tour al que ha bautizado como Giraentera. Además, ha desvelado el cartel promocional con un fantástico diseño basado en la estética de sus últimos lanzamientos con un fondo morado junto a un cielo estrellado.

En él aparecen las fechas y lugares a los que ha ido hasta ahora ya que incluye los conciertos y eventos a los que ha acudido Vicco desde el pasado 2 de marzo. Mirando hacia el futuro, la artista tendrá un verano bastante ocupado que se extenderá hasta mínimo el 7 de octubre. Son muchos los lugares de España que visitará la artista, pero claramente nunca llueve a gusto de todos y aun así para mucha gente faltarán aún más ciudades. Para esas personas quizá todavía quede un poco de esperanza, ya que todavía quedan fechas por anunciar.

Vicco se reserva cinco sorpresas en forma de conciertos que aparecen en el cartel, pero las cuales todavía se desconoce su localización y fecha exactas. Sin embargo, mirando los shows que las anteceden y preceden se puede intentar averiguar cuales serán y seguro que más de alguna persona ya lo está intentando. Quién le diría a la cantante antes del Benidorm Fest que su agenda estaría tan apretada este 2023, aunque siempre son buenas noticias ya que quiere decir que las cosas les están yendo muy bien.