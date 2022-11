Verdeliss sorprende a sus seguidores al confirmar que sufrió un aborto espontáneo

Verdeliss (Estefi Unzu) es una influencer y exconcursante de GH VIP que es conocida, sobre todo, por ser madre de ocho hijos. Se dedica principalmente a publicar contenido sobre su familia numerosa (sus hijos) y sobre la maternidad.

Recientemente ha publicado un vídeo en Instagram sobre la pérdida de un noveno bebé. Según ella misma ha dicho, esto les ocurre a muchas mujeres en España y no solo es un proceso doloroso, además está considerado tabú. Publicando esto Verdeliss lo que pretende es romper un poco con esos tabúes.

La influencer ha informado de que octubre fue el mes de concienciación sobre la pérdida gestacional y perinatal. “Me planteé mucho si subir esto… supongo que en su momento me arrolló la culpa, la tristeza y pensar que, de alguna manera, con 7 hijos más y durante un primer trimestre, mi duelo no era autorizado. Pero no puedo pretender abogar por romper tabúes, cuando contribuyo con mi silencio”, confesó Estefi. Debido a todo esto se decidió a no guardar silencio.

Este bebé no nacido debió ser el octavo aunque, debido al aborto espontáneo, finalmente la octava fue Deva. Verdeliss ha contado la historia detrás del nombre de Deva aprovechando la ocasión: “Ella no es un bebé arcoíris, es nuestro bebé Luna. Porque recuerdo llorar la pérdida mimetizada con un cielo vacío. Vacío como sentía mi cuerpo. Y la noche en que se concibió Deva, ahí estaba… Una luna llena. Preciosa, completa. Me dije que era una señal y le pedí a la luna que no me defraudase. Nueve meses después llegó ella, pero nunca, nunca, olvidaremos a su hermanitx no nacido”.

Deva nació por medio de lo que se conoce como “parto velado”, algo que ocurre solo una de cada 80.000 veces. Este nombre quiere decir que el nacimiento del bebé se produce en casa en lugar de en un hospital. Para este proceso se necesitan meses de preparación y Estefi decidió ocultarlo para no ser objetivo de crítica por parte los usuarios de las redes sociales.