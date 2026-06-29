Telecinco comienza la temporada de verano dando la bienvenida a nuevos formatos televisivos. Un claro ejemplo lo encontramos en el estreno el pasado sábado 27 de junio de El Show de Paz, con Paz Padilla. Este lunes, la cadena principal de Fuencarral va a dar la bienvenida a El verano se mueve, el nuevo magazine vespertino presentado por Ion Aramendi y Kike Quintana que podremos disfrutar de lunes a viernes a las 17:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias). Producido por Telecinco en colaboración con Unicorn Content, El verano se mueve va a destacar por ser un programa dinámico que pondrá rumbo a varios rincones de la geografía de nuestro país. Y todo para contar la actualidad, eventos que se celebren o los sucesos que se produzcan en esas zonas. Todo ello con un elemento clave, que es dar protagonismo absoluto a los ciudadanos.

Este será el cometido de Kike Quintana como enviado especial. Será él quien recorra las carreteras de España de costa a costa durante este verano con su furgoneta. Así pues, tendrá la oportunidad de escoger cada día un punto diferente y convertirlo en un plató de televisión. De hecho, cada viernes, tanto Ion Aramendi como el resto de colaboradores pondrán rumbo a ese lugar escogido para emitir el programa en directo desde allí. Para poder hacer esto posible, Kike tendrá que ganarse la confianza de los habitantes de esa localidad en cuestión, invitándoles a formar parte de los contenidos del resto de la semana. Pero no lo hará solo, puesto que El verano se mueve también contará con un amplio plantel de reporteros desplazados a diversos puntos donde se produzca la noticia del día, así como los eventos más destacados.

¿Quiénes son los colaboradores de ‘El verano se mueve’, el nuevo programa de Telecinco?

Entre los numerosos rostros conocidos que formarán parte de este proyecto, destacan los que estarán presentes como colaboradores en la crónica social del programa. Estamos hablando de María Eugenia Yagüe, Alejandra Prat, Irene Rosales, Diego Reinares, Luis Pliego, Gloria Camila, Marta López, José Antonio Canales, Antonio Montero, Alexia Rivas, Jorge Borrajo, Sandra Aladro, Pelayo Díaz, Belén Rodríguez, Leticia Requejo, Carmen Borrego y Jessica Bueno.

Pero no estarán solos, puesto que les acompañarán Carmen Alcayde, Laura Madrueño y Sheila Casas. En cuanto a los temas del corazón, serán comentados por María Antonia Laparte y Amparo de la Gama, mientras que los de salud tendrán como protagonistas al nutricionista Pablo Ojeda y el farmacéutico Álvaro Fernández. El lujo será abordado por Erika Vonn Beliner; el estilo y la moda, por Paloma González, Bea Jarrín y Marisa Jara, mientras que de tendencias se encargará Alejandra Osborne.

No podemos dejar de mencionar a Inmaculada Pérez ‘Chincha Rabiña’, que será la encargada de ofrecer sus conocimientos de estilismo y asesoría de imagen con una serie de trucos sobre belleza, moda y tendencias. Lejos de que todo quede ahí, el programa contará con una sección semanal en la que Ion Aramendi compartirá por primera vez plató con su mujer, María Amores. Juntos mostrarán sus distintos puntos de vista sobre diversos temas cotidianos y de actualidad.