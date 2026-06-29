Quién es María Amores: su edad, de dónde es, cuántos hijos tiene y cómo conoció a Ion Aramendi

Poco a poco y con el paso de los años, Ion Aramendi se ha convertido en uno de los presentadores más habituales de Mediaset España. El comunicador ha logrado dar el salto a formatos muy populares de Telecinco como Supervivientes, GH o Reacción en cadena, entre otros. Una aventura profesional que le ha ayudado a darse a conocer un poco más entre los espectadores. De hecho, en ocasiones, él mismo ha hablado con orgullo de su numerosa familia. Y es que, junto a María Amores, ha dado la bienvenida a sus hijos. Pero, ¿qué es lo que se sabe de su mujer? Realizamos un repaso del lado más profesional y personal de la comunicadora.

Nacida en mayo de 1977 en Salamanca, María Amores ha sido guionista, coordinadora de casting, escritora y, también, ha tenido su propio podcast en Mtmad. En su juventud decidió estudiar Periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca. Una etapa de su vida que, sin saberlo en ese entonces, le llevaría a conocer al futuro padre de sus hijos. Actualmente, también se está labrando un perfil en redes sociales como creadora de contenido. Pues, en plataformas como Instagram acumula más de 65.000 seguidores y le gusta compartir contenido relacionado con su día a día.

El lado más personal de María Amores

Tal y como ellos mismos han contado, Ion Aramendi y María Amores se conocieron cuando estudiaban Periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca. Al concluir la carrera, ambos perdieron el contacto. Pues, cada uno tomó rutas diferentes, pero el destino les tenía preparado un segundo capítulo juntos, el más bonito.

Según ha contado María Amores, Ion Aramendi se fue a Australia un tiempo, pero lo volvió a encontrar, años después, en un bar. Recién llegado de otro país, ambos se pusieron al día. Y es que fue así como se percataron de que la conexión entre ellos era innegable. «Reconozco que nosotros tuvimos mucha suerte al encontrarnos o reencontrarnos en el momento que lo hicimos. Libres y con muchas ganas de divertirnos juntos», contó en su cuenta de Instagram, según 20minutos.

«La libertad no significa estar soltero. Jóvenes aún, pero con ganas de madurar. Con una buena mochila de relaciones complicadas, acabadas y resueltas. Parecía que nos habíamos estado buscando», agregó. De ese momento han pasado ya casi 20 años. Numerosos instantes juntos que les han llevado a dar la bienvenida al mundo a sus tres hijos, Iona, Lucas y Marieta.