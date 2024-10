Vanessa explica por qué pidió a su marido Javi que abandonase ‘Gran Hermano’: «No me arrepiento»

El pasado jueves 24 de octubre pudimos disfrutar de una nueva gala de Gran Hermano presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo la audiencia del concurso decidió que Vanessa fuese la nueva expulsada. Poco después de llegar a plató, la ya ex concursante hizo una firme petición a su marido Javi: que abandonase el reality. Él, sin rechistar, lo hizo. El pasado domingo 27 de octubre, en el debate de Gran Hermano, la gallega se vio en la obligación de dar explicaciones sobre esta petición que, como era de esperar, ha generado un aluvión de críticas. Cada vez son más las personas que están convencidas de que Vanessa ha sido una persona tremendamente injusta. Entre otras tantas cuestiones, los espectadores tienen claro que, si hubiese ocurrido el caso contrario, ella probablemente hubiera optado por quedarse en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra.

Es por eso que a la gallega no le quedó más remedio que dar las explicaciones pertinentes a los seguidores de Gran Hermano, sobre por qué dio ese paso que consideraron como injusto: «No me arrepiento porque lo necesito realmente. No pido que se me entienda, pero sí que se me respete», aseguró la recién expulsada en el debate. El presentador, por su parte, quiso darle un toque de atención por un asunto muy concreto: «Él no quería abandonar el concurso, lo ha hecho porque tú se lo has pedido». Es por eso que Vanessa trató por todos los medios de explicar cómo se sentía realmente respecto a la situación que está atravesando. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que no encontraba las palabras perfectas para poder intentar explicar por qué dio ese paso y por qué no se arrepiente en absoluto de haberlo hecho. Algo que dejó sin palabras a los espectadores.

«Fui la primera que creyó en él, porque yo le animé a presentarse al casting», comenzó recordando la gallega. Lejos de que todo quede ahí, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá durante su participación en el debate de Gran Hermano: «He estado muy destruida durante una semana y media. Le necesitaba», reconoció.

«Desde fuera es complicado de entender, pero él es mi bastón», aseguró Vanessa, y añadió: «Me he encontrado cosas fuera que no hubiera sabido gestionar sin él». Fue entonces cuando Marta Peñate, que se encontraba en plató como colaboradora, no tardó en estallar en contra de la ya expulsada de Gran Hermano.

«Si es así, ¿por qué pediste la primera semana que entrara un italiano?», comenzó preguntando la ganadora de Supervivientes All Stars. Vanessa no tardó en responder: «Porque Javi es poco cariñoso. Fue un momento de debilidad porque era la primera vez que me separaba de él en 13 años».

Aprovechando la ocasión, la expulsada de Gran Hermano quiso incidir en un asunto. Y es que el hecho de pedir a su marido que abandonase el concurso no tiene nada que ver con supuestos celos: «Me daba igual quién ganara. Si el maletín iba a acabar en mi casa si hubiera ganado uno u otro», reconoció.