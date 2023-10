Vanesa Martín: el gran susto antes de un concierto tras sufrir un aparatoso incidente

Vanesa Martín está viviendo un 2023 repleto de emociones. La gira de Placeres y pecados se está convirtiendo en un éxito absoluto entre el público, tanto, que la artista se encuentra a punto de cruzar el charco y reencontrarse con sus fans internacionales.

La malagueña ha recorrido nuestro país de punta a punta y, recientemente, ha hecho parada en Barcelona. Un espectáculo de diez que, para sorpresa de todos y según la propia cantante, sufrió un gran susto minutos antes de subirse al escenario.

Siempre cercana a sus seguidores, Vanesa Martín reveló en sus redes sociales lo que había sucedido antes del show en la ciudad española. «Barcelona, anoche fue un concierto muy especial por varios motivos. En primer lugar uno de los trailers que viajaba la noche anterior con las pantallas y más equipos, se incendió», comenzó explicando.

«Por suerte el conductor está bien, no ha habido heridos. Solo daños materiales. Quiero aplaudir y agradecer a todo el equipo humano, porque se dieron patadas en el culo para que el concierto siguiera adelante, con toda la producción y todo lo previsto, @fluge_av @rlm_es y todo mi crew porque sois la leche!!!», ha tranquilizado.

Unas palabras que acompañó con un carrusel de imágenes en las que se puede ver el momento del incendio. Afortunadamente, todo salió bien y este incidente se ha convertido en una anécdota más del tour. Un pequeño incidente que se podría calificar como un reto superado por todo el equipo de Vanesa Martín.

«Barcelona, anoche nos dimos la emoción, la pasión, el descaro y el deseo de volver a sentirnos. Gracias a todos los que nos elegisteis. Compañero admirado y querido @rojasoficial, me sorprendiste apareciendo, la próxima no te me escapas para cantarnos algo. Me encanta verte siempre. A mi familia de Barna y la familia de @anablanc_ por ser tan bonitos. Viva la Música y vivan las ganas!!!!», concluyó en la publicación.