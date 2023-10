Esta es la canción con la que Valentina Zenere (‘Élite’) se levanta cada mañana

La actriz argentina Valentina Zenere se ha convertido en una de las grandes protagonistas de Élite desde que llegase a la serie de Netflix, pero ya cuenta con una gran carrera a sus espaldas pese a su juventud. Uno de sus secretos para darlo todo en los rodajes es su forma de despertarse, ya que siempre lo hace con música y esta es la canción con la que se pone de buen humor pese a madrugar para acudir a trabajar.

Su papel de Isadora se ha convertido en uno de los principales de la ficción de la plataforma de streaming, siendo uno de los pilares fundamentales de su final. Pero su debut ante las cámaras llegó mucho antes, cuando era solo una niña ya participó en varias series que fueron éxitos mundiales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Valentina Zenere (@valentinazenere)

Fue en su paso por El Hormiguero donde confesó a Pablo Motos que lo que peor lleva de su profesión es madrugar, algo que para su desgracia tiene que hacer en muchas ocasiones. Según sus palabras, prefiere tener que grabar hasta altas horas de la madrugada que tener que levantarse pronto para ir al set.

«Necesito al menos dormir ocho horas para no estar de mal humor. Si madrugo estoy de mal humor, por eso prefiero el rodaje nocturno, tengo mejor cara y como ya me conocen lo saben», explicó. Eso sí, su hora favorita para despertarse son las 11 de la mañana, algo que no puede hacer con la frecuencia que a ella le gustaría.

Para cumplir con sus obligaciones, además del café, recurre a la música para levantar los ánimos. «El reggaetón es como mi cafeína», dijo Valentina Zenere en el programa de Antena 3, por lo que es habitual que vaya de camino al set con los auriculares a todo volumen.

Qué canción utiliza para despertarse cada mañana

Sobre qué canción es la que se pone ahora mismo para despertar, asegura que lo hace con FERXXO 151, de Feid y ICON. Un tema que se publicó el pasado mes de agosto, coincidiendo con el cumpleaños del cantante. En su letra, aunque no se menciona a Karol G, muchos piensan que están lleno de mensajes hacia ella y su relación amorosa.