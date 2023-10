‘El Hormiguero’: Valentina Zenere deja en shock a Pablo Motos con una inesperada petición

Valentina Zenere es una de las grandes estrellas de Netflix desde hace dos temporadas gracias a su papel de Isadora, una joven rica y caprichosa que consigue todo lo que quiere. La actriz ha pasado por el plató de El Hormiguero para hablar del estreno de la próxima temporada de Élite en una entrevista en la que consiguió dejar fuera de juego al programa.

Esta nueva tanda de capítulos llegará el próximo viernes 20 de octubre, pero pero los fans pueden estar tranquilos porque está confirmado que habrá una nueva temporada y ya se está grabando.

Sobre esas jornadas de grabación, la invitada de Pablo Motos explicó que no le gusta nada tener que madrugar por culpa de los rodajes: «No me gusta madrugar y necesito al menos dormir ocho horas para no estar de mal humor. Si madrugo estoy de mal humor, por eso prefiero el rodaje nocturno, tengo mejor cara y como ya me conocen lo saben».

Para despertarse utiliza la música, de esa manera se asegura llegar con la energía suficiente al estudio o plató, especialmente si tiene que grabar secuencias en las que tiene que estar de fiesta. «El reggaetón es como mi cafeína», ha confesado.

Sobre qué canción es la que se pone ahora mismo para despertar, asegura que lo hace con FERXXO 151, de Feid y ICON. Fue en ese momento cuando interrumpió la conversación y lanzó una petición: «Si me lo puede poner producción, por favor».

El presentador de El Hormiguero miró hacia Valdi, el dj del programa que pone música y efectos en directo para descubrir si tenía la canción, una petición completamente inesperada y que no estaba preparada. Pese a todo, a los pocos segundos el tema estaba sonando para descubrir de qué canción estaba hablando la invitada.

¿Por qué Valentina Zenere no tiene aplicaciones para ligar?

La actriz ha confesado que aunque este tipo de plataformas son muy habituales entre los jóvenes, ella prefiere conocer gente en persona. Sobre si cree que muchos chicos se podrían asustar ante su presencia y su fama, ella lo tiene claro: «No creo que haya prejuicios a la hora de que ellos vayan a pensar que soy como el personaje que interpreto».