Hace tan solo unos días, Remi Lucidi fue protagonista de una trágica noticia. Y es que el reconocido escalador de rascacielos y creador de contenido murió el pasado jueves. Lo hizo de manera trágica, tras caer nada más y nada menos que de una planta 68 de un imponente edificio de Hong Kong.

No es ningún secreto que Remi Lucidi era famoso en redes sociales por escalar un gran número de edificios, los más altos de todo el planeta. De hecho, si por algo era conocido era por grabar unos vídeos verdaderamente imposibles con los que lograba dejar sin palabras a todos y cada uno de sus seguidores.

El riesgo siempre ha estado presente en todos y cada uno de esos vídeos. En esta ocasión, Remi Lucidi ha perdido la vida. El joven consiguió colarse en un altísimo edificio de Hong Kong. En un momento dado, y siendo consciente de lo que podía suceder en pocos segundos, trató por todos los medios de pedir ayuda.

El influencer y acróbata Remi Lucidi (30) murió tras caer desde el piso 68 de un edificio residencial de Hong Kong cuando grababa una de sus aventuras.

Ingresó engañando a los porteros y la última vez que se vio con vida a Lucidi fue golpeando una ventana del edificio, intentando… pic.twitter.com/VrR9Kz4plB — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) August 1, 2023

El joven trató de hacerlo, incluso, a través de una ventana de uno de los áticos de esta construcción. Una mujer le vio y, aunque lo intentó con todas sus fuerzas, no consiguieron salvarle. Es más, cuando la policía logró llegar hasta la azotea en cuestión, tan solo se encontraron con la cámara con la que Remi Lucidi solía grabar todo.

Como no podía ser de otra manera, la muerte del francés ha dejado en shock a todos aquellos que no se perdían ni una sola de sus grabaciones. Eso sí, hay que tener en cuenta algo más. Según The New York Post, Remi habría filmado un vídeo antes de caer al vacío mientras arriesgaba su vida en el punto más alto de una edificación de Hong Kong.

Por si fuera poco, existen unas imágenes que fueron grabadas por las cámaras de seguridad del Tregunter Towers. En ellas, se aprecia cómo Remi Lucidi entró en el ascensor hasta la planta 49, desde donde siguió ascendiendo a través de las escaleras. Era evidente que el joven de 30 años se enfrentaba a la muerte con cada vídeo que grababa desde las alturas. A pesar de haberle ganado la batalla en numerosas ocasiones, esta vez no pudo ser. Descanse en paz.