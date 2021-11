El último ‘Debate de las tentaciones’ ha dado un giro de 180 grados a la relación entre Isaac Torres y Lucía Sánchez, así como a la que la gaditana tenía con Manuel González. Las últimas entregas dejaron ver cómo Isaac le era infiel a su novia con Bela Saleem en su paso por Villa Luna, por lo que Manuel no dudó en apoyar a la que fue su novia y con la que concursó en ‘La isla de las tentaciones 3’ siéndole también infiel.

No bastó con la reconciliación entre los andaluces que hasta se percibió muestras de cariño de más que el público interpretó como un posible acercamiento de nuevo. Sin embargo, esto acabó pronto, Isaac pedía una hoguera de confrontación para enfrentarse a la que todavía seguía siendo su novia y así poder darle todas las explicaciones que necesitase. Lucía se mostró muy tajante y cortó su relación acabando así su paso por ‘La última tentación’. En la despedida con sus compañeros en Villa Playa, Manuel ayudó a Lucía a preparar sus maletas y no pudo contener las lágrimas a la hora de despedirse de ella.

¡¡Manuel asegura que estuvo con Lucía al volver de ‘La Última Tentación’!! 😱 ¿Crees que miente? 🔁 Claro que sí

❤️ Para nada #TentaciónDBT7 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/32cHYCS8MA — La Última Tentación (@islatentaciones) November 1, 2021

Si bien, el público podía creer en una segunda oportunidad para los gaditanos, el debate emitido este lunes acababa con esas dudas. Isaac llegó al plató plantándole un beso a Lucía, quien después se enfrentaría a Manuel ante las versiones que él estaba dando de lo que había ocurrido tras el rodaje de ‘La última tentación’. Manuel garantizó que ambos habían mantenido relaciones sexuales y que hicieron un viaje juntos a las Islas Canarias. Lucía lo negó, diciendo así que solo se habían dado algún que otro beso y que fue él quien tenía interés en volver con ella, ya que le llegó a lamentar las infidelidades con Fiama y Stefany.

«Él sabe que es verdad lo que digo, nos hemos dado un par de besos y ya. Tengo conversaciones en las que él me pide hasta matrimonio, no me he acostado con él», fueron las declaraciones de Lucía. Por el contrario, Pablo Moya, concursante y tertuliano durante este debate, apoyó las declaraciones de su compañero Manuel. Tan solo queda esperar a que este miércoles se emita la última entrega y se enfrenten todos en el último ‘Debate de las tentaciones’. Ahí será donde se den todas y cada una de las explicaciones.