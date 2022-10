Toñi Moreno: dolorosa confesión sobre uno de los momentos más complicados de su vida

Toñi Moreno ha vuelto a sincerarse en Déjate Querer. La presentadora andaluza vivió el pasado sábado una noche muy especial, donde no dudó en sincerarse sobre un tema muy personal, con la esperanza de poder ayudar a una de las personas que había acudido al programa.

La presentadora se siente identificada con muchas de las historias que le cuentan sus invitados en el plató, y esto le ha llevado en más de una ocasión a hacer algunas confesiones que no han pasado desapercibidas, como la que tuvo lugar el pasado sábado.

Una confesión que surgió a raíz de que el padre de una de las invitadas rechazase ir al programa, dejándola completamente desolada. Para consolar a la joven, Toñi Moreno no dudó en acercarse a ella y pronunciar unas palabras de aliento con las que se remontó a su pasado.

Toñi Moreno hace una dolorosa confesión: «A mí me ha costado años de terapia aceptar que quien no te quiere no merece estar en tu vida» #DéjateQuerer https://t.co/zdMUmUPkjY

— Déjate querer (@DejateQuererTV) October 1, 2022