La carencia que jamás tendrá Lola, la hija de Toñi Moreno

Como ya es costumbre, Déjate querer ha sido el escenario donde, un sábado más, se han vivido algunos de los momentos más emotivos de la historia de la televisión. En esta ocasión, una mujer ha ido al plató para conocer a su padre, al que lleva buscando toda la vida. Y es que, aunque la protagonista ha explicado que su madre siempre ha sido su pilar fundamental, durante su infancia ha necesitado la figura de su padre. Un momento de lo más emocionante en el Toñi Moreno ha aprovechado para darle un consejo desde el corazón a su invitada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73)

Haciendo su confesión más íntima hasta la fecha, la presentadora ha querido contar una anécdota que vivió con su hija Lola. “Mi niña tiene dos años y medio y el otro día, las dos en la cama, me dijo: ‘Mamá, ¿yo no tengo papá?’”, ha comenzado relatando. Visiblemente emocionada, la comunicadora ha continuado el relato explicando cómo supo resolver las dudas de la pequeña. “Le dije que no, que ella no tiene papá. Me dijo: ‘pero tengo mamá, tengo nana y tengo padrinos’. Le dije sí, esa es tu familia y me abrazó”, ha finalizado. Una experiencia personal que Toñi ha utilizado para, mirando a los ojos a la invitada, darle una lección de vida: “No sientas que te falta nada en tu vida, porque no te falta nada”. Y es que, aunque no tener papá podría suponer una carencia para Lola, lo cierto es que Toñi ha sabido darle la mejor educación y demostrarle que, hoy en día, hay muchos tipos de familia y que la suya, por supuesto, es de las mejores.

Fue en enero de hace ya dos años, cuando la colaboradora de Telecinco cumplió el sueño de ser mamá. “Un hijo es lo más grande que te puede pasar en la vida. No hay nada más grande que eso. Todo se recoloca en su sitio, los problemas a los que damos una importancia tremenda se vuelven tonterías”, confesó a los pocos días de dar a luz. Y es que, aunque Toñi siempre ha hablado abiertamente de su pequeña Lola, nunca había hecho una confesión tan íntima como esta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73)

Sin embargo, su maternidad no ha sido fácil: “Miro a mi hija cada mañana y me llena de felicidad, pero es muy duro ser madre, la maternidad me ha llenado de miedos, sobre todo afrontarla en solitario”, explicó en una entrevista para el Diario de Sevilla. No obstante, ha sabido verle el lado bueno a la vida y su hija, para ella, ha sido la revolución de su día a día. En sus redes sociales, la presentadora siempre hace partícipe a sus seguidores de todos los momentos entrañables que pasa junto a Lola, eso sí, sin mostrar su rostro. “La felicidad es lo que uno siente después de conseguir una meta tras mucho esfuerzo. Intento inculcarle esos valores a mi hija”, confesó recientemente en su Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Toñi Moreno (@tmoreno73)

Lola, además de ser el mayor pilar de Toñi, se ha convertido en el gran amor de su vida. Tanto es así que, incluso, tiene miedo de enamorarse de nuevo porque su hija ya ocupa ese lugar: “Estas son mis noches. Supongo que cuando me vuelva a enamorar de alguien, tendremos un problema, porque ella lo llena todo… pero mientras tanto duermo cada noche con un ángel verdadero. Cada día me levanto dando las gracias por el regalo de vivir”.