Edurne, ¿ilusionada por ser madre de nuevo?

La edición 2022 de Got Talent ha llegado a Telecinco este mes de septiembre y, como no podía ser de otra forma, Edurne, junto a Dani Martínez, Risto y Paula Echevarría, ha vuelto a formar parte de la mesa del jurado. Y precisamente ha sido este arranque del programa de talentos el que ha llevado a la cantante a sentarse en Déjate querer para conceder sus entrevista más sincera hasta la fecha. Frente a Toñi Moreno, la madrileña ha repasado sus inicios profesionales y ha rememorado los momentos más importantes de su vida, en los que su familia ha sido siempre su empujón.

Y es que, para Edurne, su entorno de sangre siempre ha sido lo más importante, tanto es así que los mismos valores que le inculcaron a ella se los está intentando inculcar también a su pequeña. “Una de las cosas que me he dado cuenta que, desgraciadamente, no hay en todas las familias es esa unión familiar, ese compartir…”, ha comenzado explicando. Además, ha explicado que por su hija es capaz de hacer cualquier cosa: “No me importa no dormir, y mira que soy una dormilona, no comer o cualquiera de mis otras prioridades de antes. Ahora mi prioridad es ella y todo lo mejor que yo le pueda dar es para ella”. Siguiendo el hilo de la conversación, la conductora del programa no ha podido evitar preguntar a la cantante sobre sus próximos planes familiares.

Hace un año y medio, Yanay llegó a la vida de Edurne y de David De Gea para llenarla de alegría. Y, después de cumplir su sueño de ser mamá, la cantante ha desvelado si la pequeña de la casa tendrá hermanitos. “De momento no. Sí es verdad que no me gustaría que fuera hija única. Me gusta la vida familia. Pero, de momento, tengo mucho trabajo, cuando crezca un poquito ya…”. La intérprete de Amanecer está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida, disfrutando al máximo de la maternidad y del hombre que ha conseguido robarle el corazón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Edurne (@edurnity)

Pero, si hay algo que caracteriza a la mujer terremoto que se ha sentado en el plató de Déjate querer, eso ha sido su humildad y el estar siempre agradecida con todo lo que le ha dado la vida. “Tengo mucha suerte. También he trabajado mucho, me ha costado también mucho sacrificio y esfuerzo. Me siento muy afortunada y muy agradecida por todo lo que me ha dado la vida, no solamente a nivel profesional, sino también personal”, se ha sincerado visiblemente emocionada. Y es que, para ella, sus padres y sus abuelos siempre han sido su pilar fundamental, y ahora lo es también su marido y su hija, la familia que ella misma ha conseguido formar.

Dejando a un lado su vida más íntima, Edurne ha confesado estar viviendo también un momento muy bonito en su faceta profesional. La cantante, además de haber sacado una edición deluxe de su álbum Catarsis, ha continuado como jurado en Got Talent, una de las experiencias más enriquecedoras que ha vivido. Tanto es así, que sus compañeros de plató se han convertido ya en familia. Aunque, si solo pudiera dar el botón de oro a uno de ellos, Edurne lo tiene claro: “Se lo doy a Risto. Me ha demostrado que a parte de ser un grandísimo compañero, como persona tiene un corazón que no le cabe en el pecho”.