Ha comenzado septiembre, mes de los nuevos comienzos. Así ha ocurrido con la nueva temporada de Got Talent, que se encuentra en plena promoción. Además de los nuevos concursantes que tendrán que demostrar sus increíbles habilidades para convencer a un exigente jurado hay nuevos rostros entre ellos. Se trata de Paula Echevarría. La actriz ha posado de lo más sonriente ante los medios de comunicación, confirmando así la gran ilusión que siente al poder formar parte del equipo del citado formato.

Este nuevo reto profesional se produce en un momento muy especial de su vida, ya que este nuevo trabajo llega después de convertirse en madre junto a su pareja, Miguel Torres. Aunque Paula ha ido realizando otros trabajos durante todo este tiempo, este proyecto supone su vuelta a la televisión por todo lo alto. Es necesario que Echevarría dio a luz en abril del pasado año y, desde entonces ha estado muy volcada con el nuevo miembro de la familia que ha llegado para alegrarles aún más la vida.

Durante la rueda de prensa de la presentación de esta nueva entrega, Paula ha reconocido que “comenzar en Got Talent ha sido más fácil de lo que pensaba. Como buena Leo tengo mucha confianza en mí misma y no he pensado en que lo iba a hacer mal, pero siempre me han tendido la mano”. También, ha indicado que ha tenido una gran afinidad con Edurne, ya que sus respectivos hijos se llevan tan solo unos meses y han podido hablar de ellos y cómo están viviendo esta nueva etapa. En conversación con los periodistas, Paula Echevarría ha opinado que cree que su hija -fruto de su relación anterior con David Bustamante-, va a criticar sus valoraciones como jurado.

Por otro lado, la intérprete ha dado a conocer cómo ha sido este verano, el cual ha pasado en su tierra natal, Asturias, donde ha pasado parte del tiempo con su pareja y su hijo. “Se lo han pasado muy bien y ha disfrutado tanto. Oye la palabra “bollo preñado” y aplaude ha dicho con un gran sentido del humor.

Santi Millán continúa siendo el presentador de Got Talent. Esta nueva temporada, que afronta con ilusión llega después de que su nombre se colocara en el ojo del huracán después de la gran polémica en la que se vio envuelto. Hace unas semanas circuló por la Red un vídeo suyo en actitud comprometida con una mujer. Hecho que está en manos de la justicia. Su pareja, Rosa Olucha, no dudó en apoyarlo públicamente y lanzó un mensaje en su cuenta de Instagram que fue de lo más aplaudido por los internautas.

«Yo estoy bien. Deberíais preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que, por cierto, es delito. Su intimidad. Suya y de nadie más», comenzó diciendo. «No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya. Para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y de momento, ni tan mal (…)», añadió.