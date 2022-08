Va a ser verdad eso que dicen de que el tiempo pasa volando, pues parece que fue ayer cuando Paula Echevarría y David Bustamante anunciaron el nacimiento de su hija y ahora, Daniella está celebrando su 14ª vuelta al sol. Motivo más que suficiente para que sus padres, después de mucho tiempo sin verse, se hayan reunido por el bien de su no tan pequeña. La actriz y el cantante siempre han fardado de su buena relación, pues a pesar de que la vida hizo que sus caminos se separasen y comenzaran nuevas etapas junto a otras personas, siempre han estado unidos por la única hija que tienen en común.

Este miércoles, la familia se ha reunido para celebrar el cumpleaños de Daniella, y ninguno de sus padres han querido perderse a su hija soplando las velas convertida ya en una auténtica adolescente. Además, haciendo alarde de la buena sintonía que aún mantienen, Paula y Bustamante han hecho algunas fotos en familia para el recuerdo, que la protagonista de Velvet no ha dudado en compartir en sus redes sociales. “Mi pedazo de sol… la niña de mis ojos… 14 años mi vida! Disfrútalos y vívelos como si no hubiera un mañana pero siempre con cabeza y sobre todo con corazón!”, ha escrito Echevarría en su Instagram, junto a un vídeo que finaliza con dos fotos de los tres, dejando claro que, aunque su separación no fue fácil, con el paso de los años han sabido encontrar la calma y el equilibrio.

Por su parte, el intérprete de Dos hombres y un destino tampoco ha querido perder la oportunidad de dejar constancia en las redes sociales de lo mucho que quiere a su hija. Con una foto sacando morritos donde queda clara la complicidad padre-hija, el cantante le ha deseado un feliz cumpleaños al amor de su vida: “Te adoro hija mía!!! 14 años, verte crecer es lo más increíble que me ha pasado!”.

Daniella nació el 17 de agosto de 2008 en Madrid, con un peso de 3,3 kilos y completamente sana. Tal y como confirmó Paula a los medios de comunicación, el parto fue “muy fácil” y Bustamante estuvo a su lado en todo momento. Nueve años después de dar la bienvenida a la pequeña de la casa, la pareja decidió poner punto y final a su historia de amor, comenzando una vida por separado pero con una unión: la pequeña Daniella, por la que han mantenido todos estos años una buena relación. Y es que, pese a que su separación fue muy mediática y pilló por sorpresa a sus más fieles seguidores, ambos consiguieron afrontar esta nueva etapa de la mejor manera, manteniendo una buena sintonía por el bien de su familia. Ahora, la actriz se encuentra disfrutando de nuevo la maternidad junto a Miguel Jr. y Miguel Torrres, que ha conseguido robarle el corazón; mientras el cantante le ha dado una segunda oportunidad al amor junto a Yana Olina, su pareja desde hace cuatro años y con la que espera convertirse papá en un futuro no muy lejano.