Separados en los papeles pero unidos por la familia que crearon hace doce años, Paula Echevarría y David Bustamente ya saben la que se les viene encima. Y es que su hija Daniella está en plena preadolescencia y tanto uno como otro ya están ‘padeciendo’ esta nueva etapa de su niña. Ha sido la actriz quien ha compartido sus sensaciones en su perfil de Instagram publicando una imagen de la joven en la piscina de su domicilio: «Mi princesa (Aunque ya casi no me deja que la llame así..)»

Y termina el post con unos divertidos hastag: «Adolescencia Is Coming» «Creo que ella está preparada» y «El padre y yo no». La asturiana hacía mención de manera directa al cantante, que no tardaba en responder con un «Demasiado rápido», confirmando que su niña ya no es tan pequeña. Y es que Daniella cumplirá 13 años el próximo 18 de agosto.

A pesar de estos primeros coletazos de la conocida como ‘edad del pavo’, Paula está encantada con tener a su hija al lado ejerciendo de perfecta hermana mayor con su bebé. La protagonista de ‘Velvet’ así lo ha dejado patente en sus redes sociales donde ha publicado más de una fotografía de los dos hermanos juntos, mostrándose totalmente enamorada de ellos.

«Y entonces el corazón se duplica…Y cuando pensé que no podía querer más, que no me cabía más amor…me di cuenta de que vaya si había sitio para más…», escribía el Día de la Madre junto a varias instantáneas de sus pequeños.

A pesar de que llega una etapa difícil, está claro que ambos la afrontan juntos y con sentido del humor. El cantante describía a su hija hace unas semanas en la revista ‘¡Hola!’ como una niña excelente: «Saca buenas notas, es muy obediente y se porta muy bien», explicaba al hablar con orgullo de su única hija.

Después de la tempestad, la calma

La relación de Paula Echevarría y David Bustamante llegó para poner un punto de calma y felicidad en la vida del artista. Lo suyo fue un flechazo y un año después se casaban. Tuvieron que esperar tres para darle la bienvenida a su hija Daniella, cuyo nacimiento puso el broche de oro a esta historia de amor de una de las parejas más queridas y estables del panorama nacional, hasta que a principios de 2017 se separaron.

Su ruptura fue complicada en un primer momento como así se rumoreó, aunque ambos intentaron llevarlo todo con la mayor discreción velando por sus respectivas imágenes públicas, pero sobre todo por el bien de su hija. Ambos rehicieron sus vidas por separado. La actriz con Miguel Torres y el cantante con Yana Olina, bailarina que ejerció de profesora durante su participación en ‘Bailando con las estrellas’.

Están felices con sus nuevas parejas y con la cordialidad que mantienen, hasta el punto que David ha desvelado no solo que habla todos los días con su exmujer, sino que está deseando conocer a su bebé: «Cualquier día, cuando vengan a buscar a mi niña, me traerán al crío», dijo hace unas semanas.