Con la llegada del mes de agosto, muchos son los rostros conocidos que han optado por desconectar del universo televisivo para dar pistoletazo de salida a las vacaciones de verano. Este ha sido el caso de Toñi Moreno. Para poner el broche de oro a su primera temporada al mano de Déjate querer, la presentadora ha iniciado su tiempo de ocio estival, aunque tal vez no de la manera que a ella le hubiera gustado.

Según ha desvelado la misma maestra de ceremonias de Telecinco a través de su cuenta de Instagram, ha sido hace escasas horas cuando se ha sometido a una intervención quirúrgica a consecuencia de un problema en su rodilla que llevaba arrastrando ya cierto tiempo. Una decisión que habría optado por afrontar en mitad de sus vacaciones ya que, al ser autónoma, no dispone del tiempo suficiente para acudir a quirófano mientras está trabajando: “Aprovechamos las vacaciones para operarme la rodilla. Los autónomos me entenderán jajajajajajajajaj. Es una intervención ambulatoria, así que espero estar esta noche en casa”, escribía, haciendo gala de su característico humor mientras posaba desde la cama del hospital, ataviada con una bata minutos antes de ser operada. Por si fuera poco, la de El Prat de Llobregat también ha tenido oportunidad de enseñar a sus más de 800 mil seguidores la habitación en la que esperaba al celador que se encargaría de trasladarla al quirófano pertinente. El habitáculo en cuestión era de lo más amplio, y en el clip, Toñi dejaba ver que no estaba siendo acompañada por ningún ser querido, lo que dejaba entrever que la intervención no era de gravedad ni urgencia.

En torno a las 18:00 horas de la tarde, Moreno ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para informar a sus fans de que todo había salido según lo previsto, pudiendo marchar a casa para continuar allí su recuperación con reposo y en compañía de sus más allegados, quienes seguro le harán la evolución mucho más llevadera. De esta manera, la presentadora ha dejado claro su deseo de estar lista cuanto antes para retomar su día a día con total normalidad, y por ende los proyectos laborales a los que hará frente de cara a los próximos meses, entre los que está una nueva temporada de Déjate querer.

Pese a que son muchos los espacios televisivos de los que Mediaset se ha desprendido en los últimos meses, la cadena de Fuencarral ha querido seguir apostando por la catalana y por su emotivo programa, renovándolo y convirtiéndolo así en uno de sus platos fuertes. Por su parte, Toñi se ha mostrado de lo más contenta al saber que la cúpula confía en ella en su intento por levantar las audiencias. Y no es para menos, ya que en la última ocasión, el reencuentro entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez en el espacio de las noches de los sábados de Telecinco conseguía un 21,2% de cuota con 1.555.000 espectadores, el máximo de la temporada con el que promete pisar fuerte de cara a la siguiente.