Tomorrowland Winter 2024: artistas, fechas y cómo conseguir las entradas

Cuando oficialmente aún no se ha terminado el verano, los festivales de música invernales ya comienzan a calentar motores. Y en especial, uno de los más famosos del mundo, Tomorrowland Winter 2024 ya ha sus primeros pasos para próxima edición.

Tras el éxito un año más de su edición veraniega, el festival belga ya ha anunciado la fecha de su celebración invernal, que volverá a tener lugar en los Alpes Franceses. Un lugar idílico en el que se reunirán cientos de miles de personas para disfrutar de las sesiones de los djs más reconocidos del mundo.

La nueva edición del festival se llevará a cabo desde 16 hasta el 23 de Marzo de 2024. Una fecha que no ha variado con respecto a la edición del pasado año, que volvió a romper los récords de los asistentes. De esta forma, un año más los asistentes podrán disfrutar de una semana inolvidable llena de música.

Tomorrowland Winter 2024: all info now available. Simulate your package and prepare for a unique experience in the breathtaking surroundings of Alpe d’Huez. https://t.co/96bTmw8jnY pic.twitter.com/k8mGwm7Vmk

— Tomorrowland Winter (@TMLwinter) September 5, 2023