El pasado domingo 24 de octubre tuvimos la oportunidad de disfrutar de uno de los partidos de fútbol más esperados de la temporada: FC Barcelona contra Real Madrid. Happy FM estuvo en la sede de LaLiga para formar parte de un evento que, a su vez, también teníamos ganas de disfrutar: ‘La Batalla de ElClásico’ de Budweiser.

En esta ocasión, los protagonistas eran Tirpa y Blon. El primero de ellos defendía al Real Madrid mientras que el otro MC apostaba por el F.C. Barcelona. Lejos de encontrarse solos en esta batalla, los dos estaban realmente bien acompañados: Titus y JDR respectivamente. Ellos fueron los ganadores del concurso que organizó Budweiser con el que les otorgó la oportunidad de formar parte de esta edición.

Esta ‘Batalla de ElClásico’ estuvo moderada por Kapo013 mientras que DJ Verse se encargaba del «beat». Desde el primer momento, Tirpa y Blon brillaron con luz propia, así como los freestylers invitados. El fútbol fue protagonista en todas y cada una de sus rimas, haciendo vibrar al público que se encontraba en la sede de LaLiga, pero también al casi medio millón de personas que estaban conectados al streaming que se realizaba desde las redes sociales de Budweiser, el perfil de Instagram de Tirpa y, por supuesto, el canal de Twitch de Kapo013.

El moderador propuso varios retos a los freestylers antes de que comenzara el encuentro. Durante el propio partido, los allí presentes decidieron comentarlo a tiempo real, mientras DJ Verse acompañaba con el “beat”. La fiesta estaba asegurada, y los madridistas y culés dejaron a un lado las diferencias para disfrutar de una experiencia única como es la ‘Batalla de ElClásico’.

El Real Madrid se llevó la victoria en el Camp Nou, pero también lo hizo el equipo formado por Tirpa y Titus. Tras enfrentarse en una batalla de lo más reñida, Kapo013 se decantó por el equipo madridista. El moderador, al finalizar el evento, quiso pedir a Blon y a Tirpa que dedicaran unas palabras a aquellas personas que están comenzando a adentrarse en el mundo del freestyle.

Blon quiso ser honesto: “Practicar mucho, leer mucho, informarse… No dejar nunca que nadie te diga que no puedes hacerlo o que no sirves. Si te gusta y te apasiona, sigue luchando. Siempre con respeto y con mucho esfuerzo, y algún día nos veremos aquí en ‘La Batalla de ElClásico’ con Budweiser». Tirpa, una de las grandes sensaciones de este 2021, ha asegurado que “lo más importante es que siempre que hagáis esto lo hagáis porque os gusta. Hace falta mucha práctica, mucha ilusión y tener mucha confianza en uno mismo. Nadie apostaba por nosotros en un principio y hemos llegado hasta aquí”.

Después de escuchar las palabras de los dos MCs, Kapo013 ha aprovechado la oportunidad para recalcar la importancia de eventos como los de Budweiser para impulsar el free, pero también para dar oportunidades: “Lo bonito del freestyle es que de un día para otro puedes tener la oportunidad de batallar con uno de tus ídolos, alguien a quien admiras”. Para finalizar la retransmisión, el moderador propuso un brindis: “Quería agradeceros a Blon y Tirpa el buen nivel que habéis dado, el compromiso, lsa risas, los comentarios futbolísticos… Queremos seguir confiando en que LaLiga y Budweiser sigan apostando por estos Clásicos a ritmo de improvisación, porque nosotros estamos encantados”. ¡Y nosotros también!