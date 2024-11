Sandra Pérez, una de las tiktokers más reconocidas en todo el mundo, no está pasando por su mejor momento ni mucho menos. Hace tan solo unas cuantas semanas, su vida experimentó un giro verdaderamente radical tras el repentino fallecimiento de su novio, Cauy Alan Brewer. El joven, con tan solo 24 años, perdió la vida tras ser víctima de un accidente de tráfico en Oklahoma. Desde entonces, y como no podía ser de otra manera, la influencer que publica contenido en redes sociales bajo el nombre Aquisandrax ha tratado de mantenerse alejada del foco mediático. Y todo para tratar de afrontar, en la medida de lo posible, este durísimo golpe que le ha dado la vida. De hecho, cuando confirmó públicamente la noticia en su perfil de Instagram, ya hizo saber a sus seguidores que iba a tomarse un tiempo: «Cuando tenga fuerzas volveré a subir contenido y os lo intentaré contar».

Todo ello mientras compartía una fotografía junto a su novio, de cuando eran unos adolescentes. Debemos recordar que la influencer y Cauy Alan Brewer se conocieron cuando ambos tenían nada más y nada menos que 16 años, cuando ella puso rumbo a Estados Unidos para realizar un intercambio escolar durante un año. Tras conocerse y enamorarse, los dos se volvieron inseparables. Vivieron durante un tiempo en España pero, poco después, se instalaron en el país de Cauy Alan. Hace tan solo un par de años, Sandra se animó a publicar contenido en Tik Tok, donde ha cosechado casi 4 millones de seguidores. Y todo por compartir su día a día, el de una española viviendo en Estados Unidos. Constantemente publicaba contenido pero, tras la muerte de su pareja, se ha ausentado considerablemente de sus perfiles en redes sociales. Algo lógico y normal dadas las circunstancias, pero que también ha generado críticas.

Debido al acoso al que estaba sometida por su forma de enfrentarse a este duelo, Sandra se vio obligada a lanzar un mensaje a través de X (antes conocido como Twitter): «¿Queréis que me mate?». Este martes, la joven de 24 años quiso ir un poco más allá y, por primera vez tras la tragedia, quiso publicar un vídeo para hablar sobre cómo está gestionando este duro proceso.

«Es el vídeo más difícil que he grabado nunca», comenzó diciendo a sus seguidores en Tik Tok e Instagram. Entre otras cuestiones, ha confesado que se había planteado la opción de dejar su trabajo como creadora de contenido. Una idea que rápidamente desechó al darse cuenta que, para ella, las redes sociales fueron nada más y nada menos que «un refugio» cuando se encontraba sola en Oklahoma: «Parece una tontería pero, de alguna forma, me ayuda a conectar conmigo misma», reconoció entre lágrimas.

«Muchos sabéis que he pasado por el peor momento de mi vida. Ayer me duché por primera vez en un tiempo», confesó Sandra, visiblemente emocionada. Por si fuera poco, fue mucho más allá: «Ya no me acuerdo ni de cómo es mi cara maquillada». Además, hizo saber que está reconstruyendo su día a día ya que «la vida que tenía antes ya no existe». El hecho de haber perdido al amor de su vida tan joven, la vida le ha obligado a hacer frente a situaciones que hasta ahora no había experimentado. Un cambio verdaderamente radical pero, a su vez, tremendamente doloroso. ¡Mucho ánimo, Sandra!