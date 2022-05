‘Tierra amarga’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 81 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Züleyha ha decidido seguir con las tradiciones de Hünkar Yaman. Por ese mismo motivo, ultima los preparativos de las bodas de Gülten y Fadik.

Durante la ceremonia, Fikret no separa sus ojos de los de Demir. Además, observamos cómo el hijo de Hünkar Yaman quiso sorprender a su mujer de la mejor manera: transfiriéndole todas las acciones de su madre. Por lo tanto, Züleyha ha comenzado una nueva etapa en su vida, que tiene una estrecha relación con la empresa de la familia.

En ese lugar, un grupo no duda en intimidar a Züleyha, aprovechándose de que es mujer. Sevda no duda en formar un ejército con las mujeres de la mansión para respaldar todas y cada una de las decisiones de la nueva señora Yaman. Ümit busca una casa para instalarse en Çukurova, y Demir no duda un solo segundo en echarle una mano.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 82 de ‘Tierra amarga’. Así pues, observamos cómo Züleyha se ve sorprendida al encontrar, en el escritorio de Demir, una carta. Antes de quien descubrir de quién es, prepara los muebles que subastará para construir nada más y nada menos que un campamento de verano.

Ümit, quien trata de hacer las cosas bien en su papel como médico jefe del hospital, tiene un fuerte desencuentro con Müjgan. Züleyha y Demir tienen una cena privada para poder hablar de los trabajos de la empresa, pero también de la carta que encontró la joven. Todo ello mientras Ümit parece haber encontrado la forma de verse a solas con el hijo de Hünkar.

Fekeli no tolera el maltrato de Behice a diversos trabajadores del rancho. Müjgan, con la influencia de su tía, se muestra molesta con Ali Rahmet. Todo ello mientras tía y sobrina están convencidas de que la fortuna de Yilmaz la tiene Zülyeha. Fadik recibe un gran apoyo por parte de Sevda, tanto es así que los dos se disponen a buscar a Rasheed. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.