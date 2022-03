Desde que The Rolling Stones se creó en el año 1962, lo largo de su icónica carrera, los integrantes del grupo han vivido numerosas anécdotas. Recientemente, han anunciado una nueva gira europea que comenzará en Madrid el próximo 1 de junio. El legendario, Keith Richards, ha hecho unas declaraciones de las cuales podemos entender que sus satánicas majestades no tienen previsto retirarse a corto plazo.

El músico estuvo en ‘CBS Sunday Morning’, donde habló de la posibilidad de vender el catálogo de la banda. Esto es algo que hoy en día resulta muy común en artistas que están por retirarse. Lo que más llamó la atención fue la reacia reacción que tuvo sobre esta proposición.

Acerca de una posible retirada, el componente de la banda aclaró: “Mick Jagger y yo hemos hablado de ello muy seriamente. No sé si estamos listos para vender nuestro catálogo, tal vez lo estiremos un poco, agregarle más cosas. Cuando piensas en vender tu catálogo es un signo de que estás envejeciendo”.

A pesar de que ya sorprendió su reacción sobre si se contemplaban una retirada, de nuevo, Richards confirmó otra bomba. Y es que a The Rolling Stones aún les falta mucho camino por recorrer, a lo que seguidamente añadió: “Si hiciera eso no podría tener una respuesta y siempre estaría pensando en ello. ¿Me entiendes? ¿Mañana? No. ¿El 5 de julio de 2025? No, no se puede… me enteraré de la manera más dura”.

Otro de los motivos por los que no contemplan su retiro, es porque van a seguir componiendo nueva música. Asimismo, el miembro de la banda ha confirmado que el grupo sigue trabajando después de su último proyecto discográfico lanzado en 2005, ‘A Bigger Band’: “He estado trabajando con Mick la semana pasada y Steve Jordan, y se nos ocurrieron ocho o nueve piezas de material nuevo que es abrumador para nuestros estándares”. Quizás nos encontremos ante una nueva etapa musical para los Rolling Stones, mientras tanto, ¡larga vida a sus majestades!