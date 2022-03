The Rolling Stones está de vuelta. El histórico grupo ha sorprendido a sus fans de todo el mundo con el anuncio de su nueva gira europea, una gira llamada ‘SIXTY’ con la que celebrarán sus 60 años de trayectoria musical. Una gira que dará comienzo este 2022 y cuya primera parada será Madrid.

La capital de nuestro país acogerá el primer concierto de los catorce que The Rolling Stones dará por toda Europa a lo largo de este verano. El grupo pisará un total de diez países, en una de las giras más especiales de su carrera.

“¡Los Stones siguen rodando! ¡Estamos encantados de anunciar la gira Rolling Stones 2022! Titulado SIXTY para celebrar 60 años especiales juntos: Mick, Keith y Ronnie tocarán en fechas en toda Europa este verano, incluidos 2 espectáculos en el BST Hyde Park de Londres”, escribió el grupo en su cuenta de Twitter.

The Stones just keep on rolling! We are thrilled to announce the Rolling Stones 2022 Tour! Titled SIXTY to celebrate 60 special years together-Mick, Keith & Ronnie will be playing dates across Europe this summer including 2 shows at London’s BST Hyde Park:https://t.co/cimRWrDl07 pic.twitter.com/qQDZfDc96K

— The Rolling Stones (@RollingStones) March 14, 2022