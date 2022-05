The Chainsmokers no decepciona con ‘So Far So Good’, su nuevo álbum

The Chainsmokers está de vuelta. El grupo estadounidense acaba de lanzar ‘So Far So Good’, su esperado nuevo álbum de estudio, que vio la luz el pasado viernes 13 de mayo.

Se trata de un disco muy esperado por todos los fans del grupo, que además se presenta como uno de los proyectos más especiales de la trayectoria musical de la banda.

‘So Far So good’ será el cuarto álbum de estudio del dúo de artistas y productores The Chainsmokers. Un disco en el que llevan trabajando mucho tiempo y que por fin, el pasado viernes vio la luz. Y como era de esperar, las redes sociales se han revolucionado tras el lanzamiento del disco.

Con un total de 13 canciones, el nuevo disco de The Chainsmokers, se escribió en Hawái, Joshua Tree (California), la ciudad de Nueva York y Los Ángeles entre 2020 a 2021. Un disco cocinado a fuego lento que por fin ha visto la luz, y que ya se ha convertido en un éxito en todo el mundo.

«Capta perfectamente el espíritu de las relaciones de hoy en día, los extremos a los que llegaremos por alguien a quien amamos y las mentiras que nos decimos a nosotros mismos para seguir siendo infelices. Sin embargo, debajo de estas letras oscuras y a menudo polémicas hay una producción que se siente como una celebración, porque todos sabemos que al final del día, nunca escuchamos los consejos, hacemos lo que nos parece mejor para nosotros mismos y seguimos diciéndonos que esta vez será diferente», explican los integrantes del grupo sobre su nuevo disco.

Fue escrito y producido por Alex Pall y Drew Taggart con la ayuda de colaboradores frecuentes como son los norteamericanos Emily Warren, Ian Kirkpatrick y el DJ y productor Whethan. No cabe duda de que se trata de uno de sus proyectos discográficos más especiales hasta la fecha.