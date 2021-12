Después de una semana del fallecimiento de la actriz Verónica Forqué a los 66 años de edad, han sido muchos los rostros conocidos de la televisión y artistas que han querido rendir homenaje a esta icónica actriz. Ha sido el caso de Terelu Campos, que el pasado domingo dedicó a unas palabras a la que fue su compañera de trabajo en ‘Masterchef Celebrity 6’.

La colaboradora abría el programa con una carta dirigida a la Forqué. «Desolada por tu perdida. Y qué afortunada me siento porque la vida me pusiera en tu camino. He recibido tanto amor de ti, tantas palabras bonitas. Qué generosa has sido con todas las cosas que me decías sobre mi hija», empezó a relatar.

Terelu Campos y Verónica Forqué se hicieron amigas cuando ambas coincidieron en un programa de cocina #VivaLaVida463 https://t.co/6p2Zg3RaGo — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) December 18, 2021

«Siempre serás una grande entre las grandes. Te quiero amiga. Serás una estrella en el cielo para poderte ver», concluía con un hilo de voz, demostrando que se encuentra notablemente afectada por la perdida.

Ambas participaron en el concurso de cocina ‘MasterChef Celebrity 6’, donde se hicieron íntimas amigas. » Antes de participar en el programa, yo conocía a Verónica como actriz. No le conocía en su día a día. Pero me he encontrado con una de las personas más cariñosas de mi vida», afirmó Terelu.

«Siempre era cariño. Era un torbellino de emociones, pero yo he recibido mucho amor y muchos abrazos», confesaba. Unas palabras que han llamado la atención de la presentadora Emma García, que no ha dudado en preguntar por el estado de Verónica durante la grabación del programa.

«Ella es un mujer con muchísima energía buena, en todos los sentidos. Mucha proyección positiva (…) se puede estar rota por dentro pero sonreír», eran las palabras que utilizó la hija de María Teresa Campos para describir a la que fue su amiga.

Además, Campos quiso hacer referencia a unas palabras que la actriz Yolanda Ramos puso en sus redes sociales para despedir a Verónica Forqué. «A Verónica le mató su herramienta de trabajo. Esa herramienta es la sensibilidad», escribía la actriz de Paquita Salas en Instagram.

Unas palabras que Terelu quiso subrayar. De esta manera, el programa hizo un homenaje a Forqué recordando su trayectoria profesional y el gran legado que ha dejado en el cine español.