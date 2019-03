Taylor Swift reacciona a las teorías sobre su nueva música en redes sociales

Taylor Swift es todo un referente en el mundo de la música y, además, también en el ámbito profesional. Lleva muchísimos años en la industria y, poco a poco, ha logrado hacerse un hueco en varias generaciones. Eso es algo de lo que pueden presumir muy pocos, siendo honestos.

Mucho tiempo ha pasado desde el preciso instante en el que Taylor Swift publicó su último trabajo discográfico titulado ‘Reputation’. Por ese mismo motivo, todos y cada uno de sus seguidores están analizando cada mínimo detalle de la cantante de ‘Look what you made me do’ en busca de pistas.

Ideas o signos que les lleven a la fecha en la que publicará su nuevo álbum. Por ejemplo, Taylor Swift ha sacado a la luz una serie de imágenes donde podíamos ver un elemento en común: Una sirena. De ahí que algunos seguidores comenzaran a teorizar al respecto.

Lejos de que todo quede ahí, otro seguidor de Taylor Swift en Twitter lanzó al aire una nueva idea. Es mucho más compleja de entender. La cantante publicó una imagen de unas palmeras con 61 estrellas, aproximadamente. Si lo publicó el 24 de febrero y se cuentan esos días, llegaríamos al 26 de abril. ¿Y qué pasa? Es viernes.

Crazy #TS7 Theory: So if there’s 60 stars as some have said, let’s say there’s about 60/61 ⭐️ There’s 61 days until April 26, FRIDAY, a SINGLE RELEASE day! Another connection is April 26 is Arbor Day, a connection to PALM TREES!? 🌴 @taylorswift13 look what your doing to us 😂 pic.twitter.com/L4ucFuxCub

— Anna & Mitch 🌴 TS7 (@annaandmitch) February 24, 2019