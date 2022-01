Tanxugueiras es uno de los nombres propios que más está sonando desde hace unas cuantas semanas. El grupo gallego no dudó un solo segundo en escuchar las peticiones de todos esos seguidores, que querían que participaran en ‘Benidorm Fest’. De esta manera surgió ‘Terra’, convirtiéndose en toda una revelación.

Por ese mismo motivo, es más que evidente que formar parte del certamen musical celebrado en la ciudad alicantina ha supuesto un punto de inflexión tanto a nivel personal como profesional. Pase lo que pase, y pese a quien le pese, este grupo gallego ha llegado para quedarse a nuestro lado durante muchos años.

¿Quiénes son Tanxugueiras?

Estamos ante un grupo formado por tres jóvenes: Aida Tarrío (24 años) junto a las hermanas Sabela y Olaia Maneiro (31 años). Uno de los momentos clave de su trayectoria llegó en el año 2017, cuando un vídeo en el que salían las tres cantando música tradicional gallega, antes de un concierto con la Banda das Crechas en Glasgow, terminó haciéndose viral en redes sociales. Ese mismo año, formaron parte del tema ‘Pepa’, del primer disco de A banda da loba.5

Gracias a esto, durante los años siguientes pudieron grabar un par de trabajos discográficos pero también realizaron un centenar de conciertos. Por ese mismo motivo, muchos fueron los que le plantearon la posibilidad de presentarse a ‘Benidorm Fest’, al poder brindar una propuesta de lo más diferente donde sus raíces estuvieran presente en todo momento.

‘Terra’, que así se llama la canción con la que se presentaron al certamen musical, superó el medio millón de reproducciones el mismo día de su lanzamiento. Esto hizo que Tanxugueiras pasara a estar en segunda posición de la lista de canciones más escuchadas de Apple Music, solo superada por el mítico ‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey.

¿Qué significa el nombre ‘Tanxugueiras’?

A pesar de no estar reconocido en el Diccionario de la Real Academia Galega, lo cierto es que estamos ante un término que está muy arraigado en esta Comunidad Autónoma. Responde a un topónimo que designa unos terrenos de la parroquia de Fumaces (en Riós, Ourense) situados en una colina, completamente resguardados. En Galicia existen otros tantos lugares con el mismo nombre en los municipios de Dodro (A Coruña) y en Catoira y Viana do Bolo, en Pontevedra.

Por lo tanto, debemos saber que esta palabra es una alteración de ‘Teixugueira’, un zootopónimo que se refiere a esos lugares donde hay mucha abundancia de tejos o tejones. Se trata de un tipo de mamífero nocturno que se alimenta de plantas, bellotas y chinches. En varios puntos de Galicia, en plena noche, se tocaba la bocina para poder asustarlos.

Por otro lado, cabe destacar que ‘Tanxugueiras’, como término, se convirtió en diciembre de 2021 en la Palabra del Año en el concurso de términos del Portal das Palabras, en colaboración con la Fundación Barrié y la Real Academia Galega. Y todo por la increíble promoción de la banda formada por Olaia, Sabela y Aida.

Tanxugueiras está revolucionando nuestro país

La repercusión que están generando las artistas gallegas, tanto a nivel profesional como cultural, es sencillamente espectacular. Un claro ejemplo lo encontramos en unas recientes declaraciones de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Y es que, en una entrevista en ‘Buenísimo bien’ de Cadena SER, dejó claro que Tanxugueiras “son unas chicas maravillosísimas que creo que están revolucionando todo”.

Por si fuera poco, Díaz quiso hacer hincapié en ese mensaje que ‘Terra’ aporta a un festival tan importante como es el ‘Benidorm Fest’: “En un mundo que es estupendo, a pesar de los odios que algunos nos quieren hacer ver, pues tiene que ver con nuestras diferentes culturas y lenguas”. Además, reconoce sentirse muy identificada con la letra de ‘Terra’: “En Galicia siempre se decía que era transfronteriza y ellas hablan de que no tengamos fronteras”.