Tania Medina revela el motivo por el que Alejandro Nieto no habla de su hijo en ‘Supervivientes 2022’

Alejandro Nieto se encuentra prácticamente a las puertas de la final de Supervivientes 2022. A lo largo del concurso, el superviviente ha mostrado al público su lado más desconocido hasta ahora, todo ello de la mano de su novia la modelo Tania Medina, quién también lo acompañó en esta travesía.

De hecho, ha sido durante esta convivencia cuando Alejandro le ha hablado en varias ocasiones a su pareja de «una personita especial», palabras con las que hacía referencia su hijo para no decir su nombre. Y es que, a pesar de llevar varios concursos televisivos, Nieto nunca ha hablado de su hijo frente a las cámaras.

«A mí me gustaría saber si ha habido algún pacto entre Alejandro Nieto y la madre de su hijo para no hablar del niño. Porque lo cierto es que a todos nos ha sorprendido que Alejandro hable tan poco de él», comentaba Lydia Lozano en el plató. Al escucharla, el defensor de Alejandro no dudó en responder su duda.

«No es que haya un pacto es que su hijo es lo más privado que tiene y es su vida privada. Por eso no habla de él», respondió. Como exconcursante de la edición y debido a que estuvo presente en el plató, Kiko Matamoros ha opinado al respecto. «Sin cámaras Alejandro sí que habla un poco más de él y habla con auténtica devoción. Se nota que es un padrazo», señaló el colaborador.

Pero, la última palabra la ha tenido Tania Medina, quien al escuchar los comentarios de los presentes ha querido zanjar el tema. «Yo quiero decir que lo que pasa es que Ale no quiere que el niño se ponga en el foco mediático. Pero sí que hablábamos de él en clave cuando hablábamos de una ‘personita especial’», dijo la canaria, ante la atenta mirada de todos.