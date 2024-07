‘Supervivientes All Stars’. Telecinco cancela la emisión de la gala de hoy, domingo 14 de julio

La pasada noche del 11 de julio, los espectadores de Supervivientes All Stars fueron conocedores de una inesperada noticia. La gala comenzaba avanzando que se emitirían muchas novedades en el plató durante el plazo de las horas siguientes, y no defraudaron.

El programa ofreció un nuevo juego de líder, el cual volvió a ganar Sofía Suescun. Además, se reveló el resultado del televoto, votaciones con las que se pudo conocer el nombre del tercer expulsado de la edición: Abraham García. Todo ello sumado al inesperado flirteo vivido entre la novia de Kiko Jiménez y Bosco Martínez-Bordiú.

La gala fue de lo más movidita, pero lo que los espectadores tampoco vieron venir fue el cambio en la programación de Supervivientes All Stars. Como es habitual, la noche del domingo, Sandra Barneda es la encargada de capitanear el programa de la mano de su Conexión Honduras.

Sin embargo, este próximo 14 de julio no será así. Jorge Javier Vázquez ha comunicado que la cadena ha realizado un cambio de última hora en su programación debido a un motivo mayor. Eso sí, aunque el domingo no haya gala de Conexión Honduras, no habrá que esperar demasiado para verla.

El lunes 15 de julio, el reality regresa de la mano de una nueva emisión de Tierra de Nadie. Un nuevo encuentro televisivo que será presentado por el presentador catalán. Asimismo, al día siguiente, el 16 de julio, los espectadores podrán ver la gala de Conexión Honduras con Sandra Barneda.

No te pierdas la semana grande de #SupervivientesAllStars 💥 El lunes 15 con #TierraDeNadie y el martes 16 con #ConexiónHonduras, en Telecinco 🏝 https://t.co/NUZajrXkg6 — Supervivientes (@Supervivientes) July 11, 2024

Todo ello para continuar con la gala oficial, el jueves 18 de julio. Por lo tanto, la semana que viene los espectadores podrán disfrutar de varias galas de Supervivientes All Stars. Pero, ¿cuál ha sido el motivo de este inesperado cambio en la programación?

La Selección Española de Fútbol ha ganado la semifinal de la Eurocopa, un partido que disputó contra la Selección Francesa. Por ello, y como ganadora, ha pasado a la gran final del torneo, la cual se celebrará el próximo domingo 14 de julio a las 21:00 (hora peninsular española).

Los nominados de la semana en Supervivientes All Stars

Otra de las grandes novedades de la noche fueron las nominaciones de los concursantes. De esta manera, Alejandro Nieto y Bosco Martínez-Bordiú se convirtieron en los dos nominados del grupo. A ellos se unió Jorge Pérez, quien repite por tercera vez no consecutiva, al ser el nominado directo de Sofía Suescun.

La influencer de Pamplona ha sido la ganadora de la prueba de líder, por lo que se hizo con el poder de votar de forma directa a alguien. Una sentencia directa que no dudó en ejecutar sobre el policía, quien criticó que ella hubiese optado por comer su tarta de cumpleaños sola con Abraham García y no la hubiese compartido con todos.