‘Supervivientes 2024’: ¿quiénes son los nominados de esta semana?

Las emociones continúan en Supervivientes 2024. El popular programa de supervivencia regresó con una nueva gala la pasada noche del 18 de abril. Un encuentro televisivo capitaneado por Jorge Javier Vázquez donde los espectadores fueron conocedores del nombre del expulsado de la semana, de la ganadora de la repesca y el de los nuevos nominados.

Antes de proceder con las nominaciones semanales, las celebridades se tuvieron que disputar el liderazgo en la prueba de líder. El vencedor se convertiría en inmune directo de cara a las nominaciones de sus compañeros. Un reto que solamente consiguieron superar Kiko Jiménez y Blanca Manchón, quienes regresaron a la Palapa con el preciado collar.

Ambos líderes se han incorporado a la edición junto al resto de sus compañeros de concurso, pues en semanas anteriores se encontraban aislados de todos en Playa Limbo. Por ello, ambos tenían muy claro que debía ir a por todas en la prueba de líder si querían librarse de las nominaciones. Un objetivo que lograron con creces.

Posteriormente, los concursantes procedieron a nominar. De esta manera, Playa Olimpo ha señalado a Claudia como su nominada de la semana. Tras la expulsión de Mario, la joven confesó sentirse hundida y desolada, dejando claro que no podría aguantar mucho más en el reality sin su novio. Todo ello sumado a la debilidad física y mental que dice que padece desde hace ya unos días. Por ello, sus compañeros no lo han dudado.

Lejos de quedar ahí, Kiko Jiménez, como líder del grupo, ha señalado a Pedro García Aguado como su nominado directo. «Creo que conozco a todos, más o menos, no tengo nada personal con nadie, pero creo que me voy a decantar por Pedro porque es con el que menos roce he tenido», se explicó al respecto.

Por otro lado, los miembros de Playa Condena sentenciaron a Ángel Cristo Jr. y lo eligieron como el nominado del grupo. Por su parte, Blanca Manchón, como líder, ha mandado a la palestra de nominados a Gorka. «Le va a venir bien», ha justificado la deportista. El entrenador personal, por su parte, no se quedó callado y se sinceró.

«Justo le he dicho que no me importaba en absoluto si me nominaba, la gente tiene que decidir y yo me quiero seguir quedando», dijo. Ahora, todo queda en manos del público de Supervivientes 2024. El próximo martes se podrá conocer el nombre del concursante salvado. Todo ello para dejar a tres en la palestra de nominados.

Por lo tanto, será el próximo jueves cuando se conozca el nombre del nuevo expulsado oficial de la edición. Una lucha de titanes para la que los espectadores del formato ya han comenzado a realizar sus apuestas. ¿Quién será el concursante eliminado? ¡En 7 días conoceremos la respuesta!