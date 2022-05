Telecinco emitió este jueves 5 de mayo una nueva gala de Supervivientes 2022. Conducida por Jorge Javier Vázquez, fue la última gala para Charo Vega como concursante, convirtiéndose en la nueva expulsada, mientras que Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra y Juan Muñoz fueron salvados por la audiencia.

Ainhoa Cantalapiedra fue la primera en salvarse, el segundo Kiko Matamoros y el tercero Juan Muñoz. Tras conocer su expulsión, Charo Vega dio las gracias a la organización del programa e insistió en las ganas que tenía de irse. Sin embargo, la alegría le duro poco, al conocer que en vez de irse al hotel, se iba al palafito junto a Rubén Sánchez, el primer expulsado.

«Muchísima suerte. Me parecen unos niños encantadores. Mi equipo es muy potente, a ver a quién nomináis cuando me vaya. Me lo he pasado bien. No muy bien, pero bien. Creí que lo iba a hacer mejor la verdad», expresó la concursante antes de saber que su paso por ‘Supervivientes 2022’ aún no se había terminado.

El concursante salvado es Juan y por lo tanto, Charo tiene que abandonar la palapa 🌴 #SVGala3

«¿Volverías a ‘Supervivientes’?», le preguntó Jorge Javier Vázquez antes de comunicarle que todavía no iba a regresar a España. «Me ha encantado la experiencia, me ha encantado llenarme de piojos, sentir orugas por el mismísimo chichi, llenarme de mosquitos…pero no. Tengo mis partes intactas hace rato y no puedo manchármelas», expresó Charo Vega.

Unos instantes después, Jorge Javier le comunicó que tendría que quedarse en el palafito junto a Rubén hasta el próximo domingo, cuando la audiencia decidirá quien de los dos continúa una semana más y quien se convierte en el primer expulsado definitivo de ‘Supervivientes 2022’.

Charo Vega estalló en llanto y se negó a quedarse: «Yo no me quedo aquí, no puedo, palabra de humor. Ni tengo humor, ni ganas, me duele el alma. No, no quiero esto, por favor», lamentó. «Aguanta un poquito más», intentaba tranquilizarla el presentador. «No, no quiero esto, por favor», repetía ella.

«No sabes lo bien que se lo está pasando tu nieto en Madrid, dice que se ha echado un novio», bromeó Jorge Javier para intentar animar a Charo. Y finalmente, su nieto Manuel, consiguió convencerla: «Chari, por favor, respira poco a poco, espérate hasta el domingo, no me hagas esto», dijo el joven antes de despedir la conexión con su abuela.