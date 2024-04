La brutal confesión del cantante de Supersubmarina: "Yo no sé lo que es subirse a un escenario".

Supersubmarina llegó a ser el gran grupo del indie nacional, superando en popularidad incluso a otras bandas como Izal o Love of Lesbian, un reconocimiento que hizo que muchos les llamasen los sucesores de Pereza. Pero en mita de su éxito todo saltó por los aires en la mañana del 14 de agosto de 2016, día en el que su coche se estrelló contra una furgoneta de reparto, un accidente que cambió la vida de todos los implicados.

Desde entonces apenas se han dado noticias de su recuperación y parecía imposible un regreso de la banda, ya que desde entonces no han vuelto a subirse a un escenario o a publicar una nueva canción. Este proceso, del que solo sus más cercanos conocen la verdad, ha tenido a sus seguidores pendientes durante años.

El silencio se rompe ocho años después gracias al libro Algo que sirva como luz -título de una de sus canciones-, escrito por el periodista Fernando Navarro, y en el que cuentan parte de sus mejores momentos, pero también del tiempo que nadie conoce.

Jose, conocido como Chino, fue el peor parado de todos en este accidente, ya que sufrió lesiones cerebrales que le han obligado a tener que volver a aprender a andar y a hablar. Este duro relato lo cuenta en una entrevista exclusiva concedida a El País y que ha conmocionado al mundo de la música.

Tras 31 días en coma su memoria ha borrado por completo los años de su enorme éxito en festivales y grandes salas en las que cantó ante miles de seguidores. «Yo no sé lo que es subirme al escenario ahora mismo. He visto vídeos pero no recuerdo lo que es estar exactamente ahí», confiesa ante sus compañeros. Son ellos los que le cuentan y le intentan devolver los grandes momentos vividos.

El cantante de Supersubmarina no recuerda nada de lo que pasó en su vida siete años del accidente, por lo que todo lo conseguido se esfumó. En el momento del accidente iba durmiendo, por lo que su primer recuerdo tras él es en un hospital «rodeado de gente desconocida. Pensé que ya estaba recuperado».

Pese a que parece algo muy lejano, el grupo no cierra la puerta a un regreso en un futuro y admiten que su meta es la de publicar un nuevo disco, aunque no se ponen fecha para conseguirlo.

Todos los miembros de Supersubmarina sufrieron graves lesiones

Pope, que era conductor en el momento del accidente tras regresar de un concierto en el festival Medusa, sufrió la rotura del fémur y costillas, aunque lo peor es el sentimiento de culpabilidad por haberse quedado dormido al volante.

Uno de los que peor recuperación ha tenido es Jaime, que ha pasado por más de 30 operaciones para evitar perder la pierna, además de romperse el bazo, el peroné y la tibia. A nivel psicológico también le ha afectado, tanto que admite en esta entrevista haberse planteado el suicidio por culpa de la depresión que ha sufrido.

Juanca pasó más de 20 días en coma inducido y 47 en la UCI por culpa de una infección en los pulmones provocada por haber sufrido la sección del abdomen en el golpe.

¿Qué fue del otro implicado en el accidente?

Miguel Ángel, el conductor de la furgoneta de reparto que sufrió el coche contra el coche del grupo también sufrió graves consecuencias. Estuvo durante un mes ingresado en una clínica de Sevilla y tuvo problemas en la columna, aunque por suerte en septiembre de 2016 abandonó el hospital para regresar a su domicilio. Años después ha podido continuar con su vida, casándose y siendo padre junto a su pareja.