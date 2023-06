SUGA y Halsey estrenan ‘Lilith’, canción principal de ‘Diablo IV’

Halsey es una artista muy querida, tanto por sus fans como por los fans de otros artistas, como BTS, tal y como demuestra su colaboración en la canción Boy With Luv. Una canción tras la cual, los artistas entablaron una bonita relación de amistad, entre ellos con SUGA.

Los fans estaban deseando una nueva colaboración entre BTS y Halsey, pero lo que nadie se esperaba es que fuera a ser para la creación del tema de Lilith para Diablo IV, en la que han participado la artista y SUGA. Estrenada el pasado 5 junio 2023, ya es todo un éxito en todas las plataformas.

Tres días después de su estreno, ya cuenta con 3.7 millones de visualizaciones y 630 mil me gusta en Youtube, llegando a posicionarse en el top 30 tendencias de música. Además la canción y el video musical han contado con un gran apoyo de los fans.

Collabed with SUGA of @bts_twt on a reimagined version of “Lilith” for the #DiabloIV anthem & it goes incredibly hard… we both grew up playing the games & I’ve always wanted to do a concept with SUGA with this type of dark mythology. @DIABLO

OUT NOW!! https://t.co/VGovZmVxIs

— h (@halsey) June 5, 2023