‘Sueños de libertad’, capítulo de hoy: Julia reaparece y Jesús se niega a ceder

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, no está dejando absolutamente indiferente a nadie, ni mucho menos. El pasado martes 10 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo, en el que vimos cómo Marta trata por todos los medios de convencer a Jaime para que haga pública su enfermedad de una vez por todas. Jesús toma la firme decisión de llevar a Julia al internado pero, además, ha impedido que Begoña los acompañe. Todo ello mientras Digna ha descubierto que sus hijos mintieron respecto a todo lo que tiene que ver con el proyecto del balneario. Así pues, comienza a investigar para encontrar las respuestas que necesita.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Fina no duda un solo segundo en dar el paso de disculparse con Marta. Y todo por haber dudado de sus intenciones. Acto seguido, las dos deciden pensar en cómo hacer efectivo, de una vez por todas, el traslado a Barcelona. Digna, a espaldas tanto de Luis como de Joaquín, toma la firme decisión de buscar a Mario con el objetivo de dar respuesta a todas y cada una de sus dudas. Todo ello mientras Julia preocupa a su círculo más cercano. ¿El motivo? Desaparece poco antes de ingresar en el internado. Es por eso que todos deciden ponerse manos a la obra para encontrarla antes de que sea demasiado tarde. ¡El tiempo ha comenzado a correr en su contra!

¿Qué sucederá en el capítulo de Sueños de libertad de hoy?

De esta manera tan concreta, los espectadores serán testigos de cómo Julia, finalmente, aparece. Jesús, por su parte, se niega a ceder puesto que no quiere retrasar su marcha, ni mucho menos. Dadas las circunstancias, Claudia no puede evitar tener muchísimas dudas sobre el hecho de ser madre soltera. Es por eso que no tarda en apoyarse en Luz para intentar encontrar una respuesta.

Mario intenta por todos los medios que Digna guarde un buen recuerdo de Gervasio, pero ella no cede y no se lo pone nada fácil. Jaime, finalmente, ha hecho pública su enfermedad mientras que él y Marta se niegan a dar a conocer sus planes de futuro. Al menos hasta que tengan todo más que atado. Damián trata por todos los medios de convencer al resto de la familia para hacer efectivo el ascenso de Tasio.

En cuanto a Marta, somos testigos de cómo toma una drástica decisión tras conocer el ascenso de Carmen, mientras que María hace una sugerencia a Begoña. ¿En qué consiste, exactamente? En fingir su enfermedad. Como consecuencia, las dos tienen un fortísimo enfrentamiento. Digna, tras conocer la realidad de Gervasio, reconoce que se necesita sentirse querida. Es por eso que se consuela con Damián. Andrés ha recibido varias novedades de Cristóbal, por lo que ha optado por aliarse con Begoña para unir fuerzas y encontrar, juntos, el cadáver de Valentín.