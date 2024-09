Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’: Fina pide perdón a Marta tras darse cuenta de su error

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, indudablemente, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 9 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad donde, entre otras tantas cuestiones, los espectadores fueron testigos de cómo Damián no tarda en enfrentarse a Jesús por haber dado el paso de comprar las tierras de los Merino. En cuanto a Gema, no tarda en llegar a la conclusión de que Isabel les utilizó con un objetivo, que no es otro que espiarlos. Es por eso que no tarda en pedir perdón a Joaquín pero, sobre todo, enfrentarse a la secretaria en busca de explicaciones.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Fina ha optado por aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una propuesta a Marta. ¿En qué consiste, exactamente? En ir juntas a Barcelona. Como no podía ser de otra manera, Jaime lo apoya mientras que De la Reina se niega en rotundo a abandonar a su marido en ese preciso instante, al ser consciente del estado en el que se encuentra. Digna está en una situación complicada, y todo como consecuencia de la inminente marcha de Julia y al ser consciente de que Jesús ha quedado en evidencia. Es por eso que no tarda en hacer saber a todos que está dispuesta a dimitir. Carmen empieza a ilusionarse ante la posibilidad de ser encargada de tiendas, pero Tasio tiene claro que es algo bastante poco probable. La tensión entre Begoña y Jesús aumenta considerablemente.

Y todo tras haber puesto las cartas sobre la mesa respecto a lo ocurrido con las tierras del balneario. Por si fuera poco, vemos cómo Joaquín y Luis están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para tratar de quitar a Digna la idea de que Mario sea el topógrafo, mientras que Jesús y Jaime tienen un fortísimo desencuentro. ¿El motivo? Su constante y peligrosa guerra de chantajes.

Avance del capítulo de Sueños de libertad de hoy, martes 10 de septiembre

En esta nueva entrega de la serie diaria que se emite en Antena 3 podremos ver cómo Marta ha aprovechado la ocasión que ha tenido para intentar convencer a Jaime para que, de una vez por todas, haga pública su enfermedad. En cuanto a Jesús, ha tomado la firme decisión de llevarse a Julia a un internado. Es más, ha conseguido impedir que Begoña los acompañe.

Digna, finalmente, ha descubierto que sus hijos mintieron respecto a la procedencia del proyecto del balneario. Todo ello mientras Fina se ha mostrado decidida a disculparse con Marta por haber dudado de sus intenciones. Es entonces cuando empiezan a pensar en todos los detalles para poder hacer factible el traslado hasta Barcelona.

Digna, a espaldas de Joaquín y Luis, van en busca de Mario y todo con el firme objetivo de conseguir todas y cada una de las respuestas que necesita. Todo ello mientras Julia desaparece sin dejar rastro poco antes de ingresar en el internado. No tardan en tratar de dar con su paradero antes de que sea demasiado tarde. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.