‘Sueños de libertad’, capítulo 76: Begoña se enfrenta a Jesús tras su descubrimiento

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 75 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jaime no puede evitar sentirse profundamente presionado ahora que es consciente de que tiene nada más y nada menos que un tumor. Begoña sigue sospechando de Jesús y, en esta ocasión, la investigación llega más lejos de lo esperado.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Damián siente muchísima culpa al ser consciente de que Tasio sí que tiene intención de ocuparse del hijo de Claudia. Algo que, en su día, él no hizo. La marcha de Andrés a Navarra es más que inminente, por lo que Begoña vuelve a pedirle ayuda, tirando de la desesperación que siente.

Agustín no ha dudado un solo segundo en dar el paso de repudiar a Claudia tras haber tomado la firme decisión de criar sola a su hijo. Todo ello mientras Luis no duda en dar una gran sorpresa a Digna, mientras que Gema se ha hundido por completo al ser testigo de esta estampa familiar. Es evidente que las cosas con Joaquín no han hecho más que complicarse.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 76 de Sueños de libertad. Así pues, observamos cómo Begoña ha tenido un fortísimo enfrentamiento con Jesús tras su nuevo descubrimiento. Por lo tanto todo, inevitablemente, ha provocado que todo se precipite hasta límites verdaderamente insospechados.

Marta, por su parte, empieza a no tener tan claro que quiera formar una familia con Jaime, mientras que Joaquín interviene a Gema tras la contundente confesión de Digna sobre Gervasio. Todo ello mientras Fina no puede evitar sentirse profundamente ignorada por Marta, que tiene mucho trabajo con el lanzamiento del nuevo producto.

La tensión entre Luz y Jaime aumenta por momentos desde que el doctor descubre su gran secreto. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Marta, finalmente, ha descubierto que existe un enorme problema en la producción de los cofres. Todo se complica por momentos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.