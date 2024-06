‘Sueños de libertad’, capítulo 75: Agustín repudia a Claudia tras conocer su decisión

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia. ¡Es más que evidente que está marcando un antes y un después en numerosos aspectos!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 74 de Sueños de libertad. Así pues, observamos cómo la marcha de Andrés a Navarra parece verdaderamente inevitable. Es por eso que el joven toma la decisión de propiciar un nuevo y último acercamiento con Begoña, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

Claudia confirma a Carmen y a Tasio que ha tomado la firme decisión de tener a su hijo sola. Él, como era de esperar, no se ha mostrado para nada satisfecho con esta idea. Jaime y Marta, por su parte, parece que por fin han dado el paso de ser padres. Aun así, el doctor se ve sorprendido con una inesperada y dolorosa noticia.

Gema acude a un evento en Madrid, y lo hace completamente sola. Luis, por su parte, se muestra completamente dispuesto a dar una gran sorpresa a su madre. Parece que no se le ocurre nada para prepararle, pero Luz decide salvarle al tener una idea verdaderamente perfecta.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 75 de Sueños de libertad. Así pues, somos testigos de cómo Jaime no puede evitar sentirse tremendamente presionado ahora que es consciente de que tiene un tumor. Begoña acaba sospechando de Jesús una vez más, y esta vez la investigación llega más lejos de lo esperado.

Damián siente una culpa tremenda al ser consciente de que Tasio sí se va a ocupar del hijo de Claudia, algo que él no hizo en su día. La marcha de Andrés a Navarra es inminente, por lo que Begoña, visiblemente desesperada, vuelve a pedirle ayuda. Todo ello mientras Agustín da el paso de repudiar a Claudia tras haber decidido criar sola a su hijo.

Luis no ha dudado un solo segundo en dar una tremenda sorpresa a Digna, mientras que Gema acaba hundiéndose por completo ante esa estampa familiar. Y todo como consecuencia de la situación tan compleja que está atravesando con Joaquín. Es algo que no puede evitar. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.