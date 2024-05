‘Sueños de libertad’, capítulo 62: Begoña, a pesar del accidente, sigue desconfiando de Jesús

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sorprendente!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 61 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jesús ha decidido cambiar de actitud con Julia y Andrés. Éste es absolutamente incapaz de continuar evitando lo que siente por Begoña, puesto que se trata de una situación que le está superando por momentos.

¿Fin de la guerra? Jesús y Andrés firman una tregua tras sincerarse en el hospital en #SueñosDeLibertad 🙄 https://t.co/qeVb6uvY96 ⏪ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) May 21, 2024

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Andrés se ve obligado a enfrentarse a un inesperado y nuevo problema empresarial. Esto sucede como consecuencia de la producción del nuevo perfume. María no puede evitar estar muy preocupada por no haber podido lograr controlar a Julia tras ser consciente de su intención de escapar al hospital.

Luis ha descubierto que Luz ha tomado la decisión de marcharse, de una vez por todas, del dispensario. Ésta, por su parte, no tarda en demostrar ante Jaime que es una gran profesional. Fina, dadas las circunstancias, no tarda en enfrentarse a Marta al no insistir a Jaime para que aceptara el puesto en Madrid.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurre en el episodio 62 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Luis y Joaquín han tomado la firme decisión de tenderle una trampa a Gonzalo mientras que Andrés ha trazado un plan de lo más arriesgado con un objetivo concreto.

¿En qué consiste? En solucionar, de una vez por todas, el problema de la lavanda. Para lograr su cometido, debe convencer tanto a su padre como a sus hermanos. La marcha de Luz es inminente por lo que Luis trata de aprovechar la última oportunidad que se le ha presentado para poder acercarse más a ella.

Fina, tras su visita al reformatorio, tiene muchísimas dudas sobre qué hacer realmente con Rafa. Además, somos testigos de cómo Tasio hace una confesión a Claudia, y le hace saber que es conocedor de que está embarazada de él. ¡Uno de los grandes secretos de la joven por fin ha visto la luz! No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.