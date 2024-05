‘Sueños de libertad’, capítulo 61: Fina acaba enfrentándose a Marta

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente, hemos podido disfrutar del capítulo 60 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo, tras la operación de Jesús, tanto Andrés como Julia sienten que deben tratar de acercarse a él. Y hacerlo a pesar de todo lo vivido en los últimos tiempos. Damián, por su parte, trata de interceder por Jaime en el dispensario para poder salvar su matrimonio.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Joaquín ha visto a Gonzalo en una situación, cuanto menos, extraña. Por lo tanto, inevitablemente, ha empezado a desconfiar de él y de sus intenciones. Mateo sigue empeñado en ayudar a Rafa, logrando que el joven se sincere con él como nunca antes había sucedido.

María ha quedado al cargo de Julia mientras Begoña y Jesús estén en el hospital, mientras que don Agustín ha dejado sin palabras a Claudia con una propuesta sobre su futuro bebé. Dadas las circunstancias, Begoña y Luz han tomado la firme decisión de limar asperezas tras su último e impactante desencuentro.

Damián comunica a Luz que Jaime ocupará su puesto en el dispensario: “Sólo pienso en el bien de mi familia”. 😱 ¡Vienen curvas en #SueñosDeLibertad! 😯💥 https://t.co/L2CAGCxGiI ⬅ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) May 20, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 61 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, vemos cómo Jesús cambia de actitud tanto con Julia como con Andrés. Éste, por su parte, no puede continuar evitando lo que siente por Begoña. Es algo que le está superando por momentos.

De esta manera tan concreta, observamos cómo Andrés se ve en la obligación de enfrentarse a un nuevo e inesperado problema empresarial. Y todo como consecuencia de la producción del nuevo perfume. María se muestra profundamente preocupada por no haber conseguido controlar a Julia en su intención de escapar al hospital.

Luis, finalmente, ha descubierto que Luz ha tomado la firme decisión de marcharse del dispensario, mientras ésta no tarda en demostrar su gran profesionalidad ante Jaime. Dadas las circunstancias, Fina no tarda en confrontar a Marta. Y todo porque no insistió a Jaime para que aceptara el puesto en Madrid. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.